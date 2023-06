rbb-Intendanz Juliane Leopold zieht Bewerbung zurück Stand: 13.06.2023 20:33 Uhr

Die Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, Leopold, gehört nicht mehr zum Bewerberkreis für die Wahl zur rbb-Intendanz. Sie teilte am Dienstagabend ihren Rückzug mit. Damit verbleiben drei Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen.

Aus dem Bewerberkreis für die Wahl zur rbb-Intendanz hat sich die Kandidatin Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell, zurückgezogen.



Leopold teilte ihren Rückzug auf der Online-Plattform LinkedIn mit. Demnach möchte sie den Weg freimachen "für eine Kandidatin oder einen Kandidaten, deren oder dessen Angebot besser zu dieser aktuellen Situation" beim rbb passe, schreibt sie.



Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Oliver Bürgel, erklärte in Reaktion auf den Rückzug, er bedauere diesen Schritt: "Die Kompetenzen und das gesamte Auftreten von Frau Leopold in unserem anspruchsvollen Bewerbungsverfahren haben nicht nur mich beeindruckt", schreibt Bürgel in einer Pressemitteilung. Der Fahrplan zur Wahl verändere sich nicht.



Damit verbleiben im Bewerbungsverfahren Heide Baumann, Ulrike Demmer und Jan Weyrauch.

Wie Ministerpräsident Woidke versucht, auf die Intendantenwahl Einfluss zu nehmen Der Brandenburger Ministerpräsident Woidke schreibt dem rbb und gibt dem Verwaltungsrat Empfehlungen - und das kurz vor der Neubesetzung des Intendant:innen-Postens. Medienpolitiker sehen einen Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Von René Althammer (rbb24 Recherche) und Marcus Engert (NDR)mehr

Wahl der neuen Intendanz am 16. Juni

Die neue Intendantin oder der neue Intendant soll am 16. Juni 2023 vom Rundfunkrat gewählt werden.



Eine Findungskommission hatte aus 50 eingegangenen Bewerbungen zunächst drei Bewerberinnen ausgewählt und später mit Jan Weyrauch einen weiteren Kandidaten zugelassen.





Vor wenigen Tagen, am 8. Juni, hatten sich die Bewerber:innen um den höchsten Job im rbb dem Rundfunkrat des Senders vorgestellt und sich am 11. Juni in einer Online-Schalte den Fragen der Mitarbeiter des rbb gestellt.



Amtierende rbb-Intendantin ist Katrin Vernau, sie folgte auf die im letzten Jahr entlassene Patricia Schlesinger. Vernau hatte sich nicht fristgerecht beworben, nur die Bereitschaft zur Fortsetzung des Amts erklärt. Der Rundfunkrat hatte dann einen Antrag abgelehnt, Vernau für die Wahl nachträglich zuzulassen.

Hinweis der Redaktion: Juliane Leopold ist derzeit Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell und Redaktionsleiterin von tagesschau.de.