Recklinghausen in NRW Polizei erschießt Randalierer mit Messer Stand: 28.08.2024 22:18 Uhr

Nach den Angriffen in Solingen und Moers hat es einen weiteren Vorfall in Recklinghausen gegeben. Die Polizei erschoss einen 33-Jährigen, der ein Messer bei sich geführt haben soll.

Am Mittwochabend ist es in Recklinghausen-Suderwich zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Nach ersten Erkenntnissen randalierte gegen 18 Uhr ein 33-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei in Recklinghausen mitteilte.

Mann soll Messer bei sich geführt haben

Laut Zeugenangaben habe der Mann auch ein Messer bei sich geführt. Als die alarmierten Beamten eintrafen, habe sich, so die Polizeimeldung, eine Bedrohungssituation für die Einsatzkräfte entwickelt. Infolgedessen sei es zu einem Schusswaffengebrauch gekommen. Durch die Schüsse habe der Mann tödliche Verletzungen erlitten.

Der Vorfall ereignet sich nur einen Tag nach dem tödlichen Schusswaffeneinsatz in Moers, bei dem ein 26-jähriger Mann von Polizeibeamten erschossen wurde, und sechs Tage nach dem Anschlag in Solingen.

