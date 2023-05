Klimaprotest in Berlin Autofahrer treten Aktivisten der "Letzten Generation" Stand: 19.05.2023 09:57 Uhr

Die Proteste der Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" gehen weiter. In Berlin blockiert die Gruppe zahlreiche Straßen. Einige Autofahrer reagierten mit Gewalt und traten auf Demonstranten ein.

Klimademonstranten der "Letzten Generation" blockieren am Freitag wieder Straßen in ganz Berlin.





Betroffen sind elf Standorte, wie die Polizei Berlin am Freitagmorgen dem rbb mitteilte - darunter die A100 im Bereich Funkturm (Fahrtrichtung Süd), an der Abfahrt Hohenzollerndamm und am Spandauer Damm.



Außerdem haben sich Demonstranten an den Kreuzungen Müllerstraße / Fennstraße (Wedding), Dominicusstraße / Ebersstraße (Schöneberg), Dominicusstraße / Hauptstraße (Schöneberg), Frankfurter Allee / Voigtstraße (Friedrichshain), Tempelhofer Damm / Höppnerstraße (Tempelhof), Prenzlauer Allee / Danziger Straße (Prenzlauer Berg), und auf dem Spandauer Damm (Charlottenburg) festgeklebt.



Eine weitere Blockade gibt es nach Angaben des rbb-Verkehrsfunks auf der Puschkinallee, Höhe Treptower Park.

Autofahrer in Berlin sind dabei gewaltsam gegen Klimademonstranten der Gruppe "Letzte Generation" vorgegangen.



Nach Informationen der Deutschen Presseagentur zerrten sie am Freitagmorgen an Protestierenden auf der A100 in Höhe der Abfahrt Kurfürstenstraße, schlugen auf diese ein und traten sie, um sie daran zu hindern, sich an der Fahrbahn festzukleben.



Sendung: rbb|24 Inforadio, 19.05.2023, 8:32 Uhr