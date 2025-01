Vorwürfe sexueller Belästigung Drei Gegenkandidaten für Berliner Grünen Gelbhaar Stand: 04.01.2025 15:27 Uhr

Gegen den Bundestagsabgeordneten Gelbhaar gibt es Belästigungsvorwürfe. Auf seine Direktkandidatur in Berlin-Pankow will der Grüne nicht verzichten. Nun wollen gleich drei Parteikollegen seinen Platz einnehmen.

Der Grünen-Abgeordnete des Europaparlaments, Sergey Lagodinsky (Bündnis '90/Die Grünen), möchte in Berlin-Pankow für den Bundestag kandidieren. Auch zwei Mitglieder aus der Parteibasis, Yüksel Calis und Paul Eschenhagen, haben ihre Kandidatur angekündigt. Sie alle haben ihre Bewerbung am Freitag im Internet veröffentlicht.



Zuvor hatte der Kreisvorstand der Grünen in Berlin-Pankow sowie der Landes- und auch der Bundesvorstand der Grünen, Stefan Gelbhaar zum Rückzug aufgefordert. Der Bundestagsabgeordnete ist derzeit der Direktkandidat seiner Partei in Pankow. Er war erst im November mit 98,4 Prozent von seinem Kreisverband dazu gewählt worden.



Bezirksverband entscheidet am 8. Januar

Hintergrund der Rückzugsaufforderung sind mehrere Belästigungsvorwürfe gegen Stefan Gelbhaar. Der rbb hatte an Silvester über die konkreten Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten berichtet.



Der Anwalt Gelbhaars weist alle Vorwürfe zurück und spricht von Lüge, Verleumdung und parteiinterner Intrige.



Trotz des Drucks aus den eigenen Reihen will Gelbhaar seine erneute Kandidatur aufrechterhalten. Am 8. Januar werden die Grünen im Kreisverband Pankow erneut über die Direktkandidatur entscheiden.

