Organisierte Kriminalität Razzia gegen mutmaßliche Schleuserbande Stand: 07.11.2023 09:33 Uhr

In Berlin und Brandenburg ist die Polizei mit einer Razzia gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen. Ein Mann wurde verhaftet. Hintergrund ist der Unfall eines Schleuserwagens in Sachsen.

Die Polizei in Berlin und Brandenburg geht seit dem frühen Dienstagmorgen mit einer Razzia gegen organisierte Kriminalität vor.



Nach rbb-Informationen sind an mehreren Orten rund 140 Kräfte der Bundespolizei sowie etwa 80 Polizisten aus weiteren Bundesländern im Einsatz. Den Angaben zufolge sind drei Haftbefehle gegen einen Syrer und zwei Deutsche in Berlin-Lichtenberg, Luckenwalde (Teltow-Fläming) und Dallgow-Döberitz (Havelland) vollstreckt worden.

Razzia gegen rechtsextreme Musikszene mehr

Ein vierter Beschuldigter befindet sich bereits in Haft. Der Einsatz läuft unter Federführung der Staatsanwaltschaft Potsdam.



Einer Bande von insgesamt zehn Personen wird die gewerbsmäßige Schleusung von Menschen nach Deutschland vorgeworfen. Ein Teil der Gruppe soll zusätzlich mit Drogen gehandelt haben. Über die Balkanroute sollen die Beschuldigten Menschen auf der Ladefläche von Transportern unter menschenunwürdigen Bedingungen geschleust haben. Einer der mutmaßlichen Schleuser, ein 30-jähriger Mann, wurde in Lichtenberg festgenommen. Er soll vornehmlich organisatorisch mitgearbeitet haben. In einigen Fällen soll er die Fahrzeuge auch selbst gefahren haben.



In Berlin sollen in Reinickendorf, Neukölln, Treptow-Köpenick, Tempelhof-Schöneberg und Lichtenberg Räume durchsucht werden. In Brandenburg laufen Durchsuchungen in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz), Luckenwalde und Dallgeow-Döberitz.

Ermittlungen führten zu jetzt Festgenommenen

Hintergrund ist ein Vorfall von Anfang Juni: Im sächsischen Taubenheim war ein Transporter mit Geflüchteten an Bord während einer Verfolgungsjagd in die Spree gefahren [tagesschau.de]. Die 17 Geflüchteten im Alter zwischen zwölf und 24 Jahren saßen damals ungesichert im Laderaum des Transporters. Sechs Menschen wurden verletzt. Die Ermittlungen zu diesem Fall führten zu den jetzt Festgenommenen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 07.11.2023, 07:41 Uhr