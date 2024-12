Berlin SPD-Wahlkämpfer angegriffen Stand: 15.12.2024 12:33 Uhr

Im Berliner Stadtteil Lichterfelde haben mutmaßliche Rechtsradikale einen Wahlkampfstand der SPD angegriffen. Ein Parteimitglied wurde bei der Attacke verletzt. Die Polizei konnte fünf der Angreifer festnehmen.

Mutmaßliche Rechtsradikale haben am Samstag in Berlin Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der SPD angegriffen.



Ein Parteimitglied sei im Stadtteil Lichterfelde zu Boden geworfen und in Bauch und Gesicht getreten worden, teilte die SPD Steglitz-Zehlendorf auf der Plattform Instagram mit.



Die Polizei erklärte auf Anfrage des rbb, dass es sich bei den Angreifern um Personen handele, die sich auf dem Weg zu einem rechten Aufmarsch in den Stadtteilen Friedrichshain und Lichtenberg befunden hätten. Sie seien aus einem anderen Bundesland angereist. Über den Angriff berichtete zuvor der "Tagesspiegel".

Angriff auf SPD in Berlin - fünf Personen festgenommen

Bei dem Vorfall auf dem Kranoldplatz in der Nähe des Bahnhofs Lichterfelde-Ost am Mittag sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten mit Personen gekommen, die einen Stand der SPD Steglitz-Zehlendorf betrieben hätten, sagte ein Polizeisprecher am Abend.



Danach sei es zu Körperverletzungen gegen die Standbetreiber gekommen, die Person musste im Krankenhaus behandelt werden. Fünf Personen seien festgenommen und zu einer Gefangenensammelstelle gebracht worden.



Die SPD schrieb bei Instagram, bei den Angreifern habe es sich um Rechtsradikale gehandelt. Unter den Angegriffenen sei auch die Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf, Carolyn Macmillan, gewesen. Sie äußerte sich auf Instagram geschockt von dem Angriff: "Wir Demokratinnen und Demokraten müssen jetzt zusammenstehen, denn wir dürfen unseren Platz in Lichterfelde Ost nicht den Nazis überlasse



Der Kreisvorsitzende Ruppert Stüwe sagte dem Posting zufolge: "Der Wahlkampf in Steglitz-Zehlendorf beginnt mit Angriffen von Nazis gegen die Demokratie."

Miersch verurteilt Angriff - warnt vor rechtsextremer Gefahr

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch verurteilte den Angriff scharf. Miersch sagte dem rbb am Sonntag, das sei ein Angriff auf unsere Demokratie und auf all jene, die sich für ein solidarisches und offenes Deutschland einsetzten. "Solche Gewalttaten zeigen erneut, wie gefährlich der Rechtsextremismus für unsere Gesellschaft ist", so Miersch. Man lasse sich nicht einschüchtern. Er dankte den Sicherheitsbehörden, die schnell reagiert und die Täter zügig gestellt hätten.

