Mit "Ein Kessel Buntes" moderierte er die größte DDR-Unterhaltungsshow: Der als "Zauberpeter" bekannte Peter Kersten ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Nach der Wende arbeitete er unter anderem mit Hape Kerkeling und Dieter Hallervorden zusammen.

Der als "Zauberpeter" vor allem im Osten Deutschlands bekannte Magier Peter Kersten ist tot. Er ist am Dienstagabend im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz in der Nähe von Dresden gestorben. Dies bestätigte seine langjährige Kollegin Urte Blankenstein, die als "Frau Puppendoktor Pille" bekannt wurde, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Peter Kersten bei einer Tischzauberei

Kersten bekannt mit den Sendungen "Kunterbunt" und "Ein Kessel Buntes"

Kersten wurde am 26. Juli 1943 in Forst (Spree-Neiße) geboren. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er 1964 als Magier bei einer Talente-Show, heißt es auf seiner Internetseite [www.zauberpeter.de]. Es folgten über 100 Ausgaben der Kindersendung "Kunterbunt" im DDR-Fernsehen, die er gestaltete und seine eigene Fernsehshow "Zauber auf Schloss Kuckuckstein".



Peter Kersten moderierte auch die größte Unterhaltungssendung der DDR, "Ein Kessel Buntes". Später drehte er Reisefilme und Auslandsreportagen für den Mitteldeutschen Rundfunk. Im hohen Alter zog sich Kersten aus der Öffentlichkeit zurück.

