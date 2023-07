Berlin Darf Techno-Parade "Rave the Planet" starten? Stand: 08.07.2023 11:41 Uhr

In wenigen Stunden soll in Berlin die Techno-Party "Rave the Planet" starten. Doch noch immer prüft die Polizei, ob alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Zur Parade werden etwa 300.000 Besucher erwartet.

Wenige Stunden vor dem geplanten Start der zweiten Auflage der Techno-Party "Rave The Planet" gibt die Berliner Polizei grünes Licht: Die Prüfung des Sicherheitskonzepts sei abgeschlossen und die Parade könne stattfinden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb am Mittag.



"Die Innenstandt gehört heute den Raverinnen und Ravern. Die musikalische Demo startet um 14 Uhr am #BrandenburgerTor" schreibt die Polizei zudem auf Twitter.



Angesichts der erwarteten rund 300.000 Menschen und der Hitze seien aus Sicherheitsgründen bestimmte Strukturen erforderlich, hieß es zuvor. Feuerwehr und Polizei würden vor Ort überprüfen, ob alle Auflagen erfüllt seien, hatte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag auch mit Verweis auf die Geschehnisse in Duisburg im Jahr 2010 gesagt. Damals endete die völlig überfüllte Loveparade anderer Organisatoren in einer Katastrophe: 21 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt.

Macher von "Rave the Planet" gehen von Demobeginn aus

Die Organisatoren selbst gingen zuvor davon aus, dass sie ab 14 Uhr mit den erwarteten 300.000 Menschen durch den Berliner Tiergarten ziehen können. Auf den Spuren der "Love Parade" von Dr. Motte soll sich die tanzende Menge auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und dem Großen Stern bewegen.



Eine feste Bühne ist bei der als Demonstration angemeldeten Parade nicht vorgesehen. Neben Dr. Motte legen den Angaben zufolge weitere 200 DJs auf. Zudem soll es 25 Paradewagen geben. Auch Redebeiträge sind geplant. Den Veranstaltern zufolge ist die Parade als "friedensstiftende Maßnahme" gedacht.

Polizei entscheidet erst kurz vor Beginn

In den vergangenen Tagen hatte es viel Verwirrung um fehlende Verträge mit Sanitätsdiensten gegeben. Nach Angaben der Veranstalter sollen die Probleme auch dank eingegangener Spendengelder gelöst sein, mit denen nun ein privater Sanitätsdienst engagiert worden sei. Die Veranstaltung werde stattfinden, hieß es am Freitag von den Veranstaltern.



Gleichzeitig wurde die Aussage relativiert mit dem Hinweis, falls nicht noch etwas Unerwartetes dazwischen komme. Ob die Parade am Samstag wirklich starten kann, wird sich nämlich wohl erst kurz vor Veranstaltungsbeginn zeigen. Mitentscheidend für ein mögliches Go von Polizei und Feuerwehr werde dabei die tatsächliche Teilnehmerzahl sein, so die Berliner Polizei auf rbb-Anfrage. Es habe von den "Rave the Planet"-Organisatoren eine Anmeldung für 300.000 Teilnehmende gegeben.

Veranstaltung könnte aufgelöst werden

"Eine weitere Ausdehnung der Fläche und somit Teilnahme von deutlich mehr Menschen ist aus Sicherheitsgründen, insbesondere zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Teilnehmenden der Versammlung, nicht möglich", teilte die Polizei mit. Wenn deutlich mehr Menschen kämen, könnte es laut Polizei auch Zugangsbeschränkungen geben. In letzter Konsequenz könnte es zur Auflösung durch den Veranstalter oder die Polizei kommen.



Derweil werden rund um die Feiermeile zahlreiche Straßen gesperrt. Seit 5 Uhr am Samstagmorgen wird neben der schon gesperrten Straße des 17. Juni und der Ebertstraße nun auch der Große Stern gesperrt. Diese Sperrung bleibt bis Sonntag, ca. 03:00 Uhr bestehen. Gesperrt ist auch die John-Foster-Dulles-Allee. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale empfiehlt, den Bereich Tiergarten ganztägig zu meiden und auf S- und U-Bahn oder Fahrrad auszuweichen.



