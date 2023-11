Baubeginn noch offen Berlin will Magnetschwebebahn testen Stand: 20.11.2023 09:24 Uhr

In Berlin soll der Betrieb einer Magnetschwebebahn getestet werden. Darauf hat sich die schwarz-rote Koalition verständigt. Der CDU-Fraktionschef rechnet mit Kosten von rund 80 Millionen Euro.

In Berlin soll eine fünf bis sieben Kilometer lange Teststrecke für eine Magnetschwebebahn gebaut werden. Das sagte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner - einen möglichen Linienverlauf oder einen genauen Termin für den Baubeginn nannte er nicht.



Laut Stettner sei eine Magnetschwebebahn vergleichsweise günstig zu bauen und viel schneller realisierbar als etwa eine U-Bahn-Linie. Die Bahn solle autonom, also ohne Fahrpersonal, betrieben werden und sowohl Personen als auch Güter transportieren können.



Die Kosten hierfür beziffert der CDU-Fraktionschef auf rund 80 Millionen Euro. Diese seien jedoch nicht im Doppelhaushaltsentwurf für die kommenden zwei Jahre eingepreist - die Strecke soll nämlich über das sogenannte Klima-Sondervermögen finanziert werden.

Erster Testversuch bereits Ende der 80er-Jahre

Die Idee einer Magnetschwebebahn in Berlin ist nicht neu. Einen ersten Versuch gab es bereits zwischen 1984 und 1991. Damals verkehrte die sogenannte M-Bahn unter Regie der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf einer Teststrecke zwischen dem Gleisdreieck in Kreuzberg und dem Kemperplatz in Tiergarten.



Der Versuch wurde nach dem Mauerfall allerdings eingestellt und die Anlagen zurückgebaut, um Platz zu schaffen für den Ausbau der U-Bahnlinie 2.



Ab Mitte der 90er Jahre gab es Pläne für eine erste Transrapidstrecke in Deutschland. Sie sollte die Städte Berlin und Hamburg in weniger als einer Stunde Reisezeit verbinden. Aus Kostengründen wurde das Projekt allerdings im Jahr 2000 zu den Akten gelegt.



Davor hatte es allerdings auch schon Proteste und Unterschriftensammlungen gegen das Projekt in Berlin gegeben

Wunschprojekt der CDU

Zuletzt unternahm die Berliner CDU einen neuen Anlauf, die Idee wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Im Juni 2020 präsentierte der CDU-Landeschef und heutige Regierende Bürgermeister Kai Wegner den Vorschlag, eine Magnetschwebebahn beispielsweise zur Anbindung des Flughafens BER zu bauen oder um neue Wohngebiete zu erschließen. Sie war Teil eines Verkehrskonzepts, das die CDU im Vorgriff auf den Wahlkampf 2021 beschlossen hatte.

