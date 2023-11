Nach Schuss vor Bundesverfassungsgericht Mutmaßlicher Schütze in Untersuchungshaft Stand: 06.11.2023 09:27 Uhr

Nach einem Schuss in Richtung eines Polizisten auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ist der mutmaßliche Schütze in Untersuchungshaft gekommen. Bei seiner Festnahme waren zwei Beamte verletzt worden.

Die Polizei hat in Karlsruhe einen 41-Jährigen festgenommen. Ein Richter erließ nach Polizeiangaben Haftbefehl. Der Mann soll auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts am Samstagabend mit einem Gewehr in Richtung eines Polizisten geschossen haben. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Bundespolizei war er gegen 19 Uhr auf die Beamten zu gerannt und hatte dabei mit einem Luftdruckgewehr geschossen. Dabei sei zunächst niemand verletzt worden.

Mehrere Beamte konnten den 41-Jährigen überwältigen. Dabei wehrte er sich und verletzte einen Polizisten leicht. Beim Transport zur Dienststelle habe der Mann dann einen weiteren Ermittler schwer verletzt. Die Ermittler wollen prüfen, ob sich bei dem Schuss in Richtung des Polizisten ein Projektil im Gewehr befand. Die Waffe wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Motiv für Angriff vor dem Bundesverfassungsgericht unklar

Kurz vor der Tat war der Schütze mit der Waffe im Bereich des Schlossgartens in Karlsruhe herumgelaufen und war aus einem Gebüsch gesprungen, wie die Ermittler mitteilten. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei.

Eine Sprecherin der Bundespolizei sprach von großem Glück für den Mann, dass dieser nicht von ihren Kollegen angeschossen worden sei. Ein Beamter hatte demnach seine Waffe gezogen und auf den Verdächtigen gerichtet. Warum der Mann überhaupt mit dem Gewehr schoss, blieb erst einmal unklar. Zu einem möglichen Motiv wollten sich die Ermittler nicht äußern. Auch nicht zur Frage, ob der 41-Jährige der Polizei, etwa durch ähnliche Taten, bekannt ist.

Die Bundespolizei ist für den Schutz des Bundesverfassungsgerichts zuständig. Die Beamten, in deren Richtung geschossen wurde, gehörten nach Angaben der Sprecherin zum Wachpersonal.