A2 bei Peine Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall mit Reisebus Stand: 05.08.2023 11:15 Uhr

Bei einem Reisebus-Unfall auf der A2 bei Peine sind heute Morgen mehrere Menschen verletzt worden. Laut Rettungsdienst des Landkreises Peine zog sich eine Person schwere Verletzungen zu.

Nach einem Unfall auf der A2 bei Peine liegt ein Reisebus im Graben.

Die Polizei berichtet von 19 verletzten Menschen. Der aus Österreich kommende Bus war mit 19 Insassen an Bord auf dem Weg nach Norwegen. Gegen fünf Uhr früh war der Bus zwischen den Anschlussstellen Peine-Ost und Hämelerwald in Fahrtrichtung Hannover von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben liegen geblieben. Dabei sei der Bus auf die Seite gestürzt, so die Polizei.

Ursache für Bus-Unfall auf A2 bei Peine noch unklar

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Lebensgefährlich verletzt sei ersten Erkenntnissen zufolge niemand, so die Polizei. Die Unfallursache war zunächst unklar, weitere Beteiligte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Ermittlungen würden andauern. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Autobahn zeitweise gesperrt. Die Bergung des Busses habe sich schwierig gestaltet, weil das Fahrzeug im Graben gelegen habe und größeres Gerät erforderlich gewesen sei, hieß es seitens der Polizei. 95 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.08.2023 | 11:00 Uhr