Starkregen im Norden Wacken-Veranstalter hält an Anreise-Stopp fest Stand: 01.08.2023 13:02 Uhr

Stundenlange Staus, Anreise-Stopps und überschwemmte Campingflächen - die Fahrt zum Wacken Open Air endete am Montag für viele Metal-Fans im Chaos. Auch am Dienstag geht es zunächst nicht weiter.

Von Jörn Zahlmann

Nachdem es auch in der Nacht von Montag auf Dienstag in Wacken im Kreis Steinburg wieder teilweise heftig geregnet hatte, traten die Veranstalter erneut auf die Bremse. Am Mittag hat die Festivalleitung erklärt, dass Besucher weiterhin nicht anreisen sollen. Man sei kontinuierlich im Austausch mit den zuständigen Genehmigungsbehörden. Die Sicherheit für die Fans, Mitarbeiter und die gesamte Region habe weiterhin oberste Priorität.

Veranstalter entschuldigen sich bei Fans

"Wir entschuldigen uns bei allen Metalheads ausdrücklich für die verzögerte Information", heißt es in einem Statement der Veranstalter. "Derzeit arbeiten wir die immer noch in Staus beziehungsweise auf externen und privaten Arealen zwischengeparkten Fahrzeuge ab. Dazu müssen wir jedes Fahrzeug einzeln mit einem Traktor auf den anvisierten Stellplatz schleppen, was viel Zeit für jedes einzelne Fahrzeug benötigt. Alle Traktoren sind Tag und Nacht im Dauereinsatz auf allen Flächen", heißt es weiter. Von Stunde zu Stunde werde neu entschieden, wie es weitergehen könne: "Ihr unterstützt uns am meisten, wenn ihr jetzt zu Hause bleibt."

Sitzung mit Behörden und Veranstaltern läuft

Derzeit läuft nach Angaben der Veranstalter und der Polizei eine Behördensitzung mit allen Verantwortlichen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Danach soll es das nächste Update geben. Es bleibt auch für die gestrandeten Metalheads am Flugplatz "Hungriger Wolf" im Raum Itzehoe bei der dringenden Empfehlung, die Anreise zum W:O:A nicht anzutreten.

Wetterdienst: Kein Hochdruckgebiet in Sicht

Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes macht derweil keine Hoffnung auf ein trockenes Festival: "Es bleibt äußerst unbeständig", sagte Meteorologe Thore Hansen heute. "Ein Hochdruckgebiet ist nicht in Sicht." Bis Mitternacht sei mit einer Regenmenge von rund zehn Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zu rechnen. Und auch am Mittwoch ist von einer ähnlichen Menge auszugehen, so der Meteorologe.

Wegesrand statt Wacken: Metalheads machen das Beste draus

Viele Wacken-Fans haben die Nacht in ihrem Auto oder daneben in Zelten und Pavillons verbringen müssen. Die Stimmung: Noch überwiegend positiv, aber in den Sozialen Netzwerken wächst die Kritik an der Kommunikation der Veranstalter. Andere Metalheads sind auf dem Weg zum W:O:A in Schleswig-Holstein gestrandet, weil sie die Anreise wetterbedingt unterbrechen mussten. Viele Menschen im Land haben den Wacken-Besuchern eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten.

Welmbüttel statt Wacken: Der viele Regen hat am Montag die Pläne von vielen Metal-Fans durchkreuzt. Sie machen das Beste draus, auch dank spontaner Gastgeber wie Lars Kolbe aus Welmbüttel.

Jedes Auto muss einzeln gezogen werden

Der anhaltende Regen hat die Camping-Flächen in den vergangenen Tagen so stark aufgeweicht, dass zurzeit jedes Auto einzeln auf den jeweiligen Stellplatz gezogen werden muss. Laut Veranstalter müssen ankommende Fahrzeuge daher alle über eine vormontierte Abschleppöse verfügen. Am Montag schaffte es nur ein Viertel der geplanten Autos auf die ausgewiesenen Camping-Flächen.

Noch freie Plätze auf dem Parkplatz am Volksparkstadion

Der Parkplatz am Hamburger Volksparkstadion wird von den gestrandeten Wacken-Fans gut genutzt, aber es gibt laut Parkplatzverwaltung noch freie Plätze. Rund 300 Fahrzeuge stehen derzeit am Volksparkstadion, darunter auch viele Transporter, Campingwagen und Wohnmobile. Neben den Pkw wurden in der vergangenen Nacht oftmals Zelte aufgeschlagen. Es sei auch noch Platz für viele weitere Fahrzeuge. "Wir haben noch 2.000 Parkplätze frei - auf diesem Parkplatz. Wir haben aber auch noch Platz auf drei anderen Parkplätzen", so Anja Nussgraber von der Parkplatzverwaltung. Außerdem hoffe man, dass heute auch 30 mobile Toiletten geliefert werden.

"Metal-Train" in Itzehoe angekommen

Von Itzehoe geht es für die Metal-Fans mit Bussen weiter Richtung Festivalgelände.

Mehrere Hundert Metal-Fans sind am Vormittag etwas verspätet mit dem Metal-Train in Itzehoe angekommen. Während der Frust auf den Zufahrtswegen wegen der wetterbedingten Anreise-Strapazen zunimmt, war die Stimmung im Metal-Train ausgelassen. Für die Metalheads ging es dann mit Bussen weiter in Richtung Wacken. An Bord des mit Schlaf- und Barwagen ausgestatteten Zuges waren laut dem Verein Metal-Train rund 720 Metal-Fans. Sie bekamen auf der Strecke von München unter anderem über Mainz und Köln selbstverständlich Metal auf die Ohren.

