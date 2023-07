Schleswig-Holstein Prozessauftakt nach Messerattacke von Brokstedt Stand: 07.07.2023 11:22 Uhr

Im vergangenen Januar soll Ibrahim A. in einem Regionalzug bei Brokstedt zwei Fahrgäste mit einem Messer getötet haben, fünf weitere wurden verletzt. Heute hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Etwas mehr als fünf Monate nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) musste sich der mutmaßliche Täter Ibrahim A. heute vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Der Vorwurf: Mord und versuchter Mord. Mit etwas Verspätung konnte die Verhandlung gegen 10 Uhr starten.

Noch vor Verlesung der Anklage gab Ibrahim A. - der trotz Dolmetscher auf deutsch antwortete - an, dass er in Gaza geboren und staatenlos sei. Nachdem dann die Liste Anschuldigungen gegen ihn vorgetragen worden war, unterbrach der Angeklagte den Richter und behauptete, dies alles sei eine Erfindung der Medien - er sei unschuldig. Auch wolle er keinen Anwalt. Sein Verteidiger Björn Seelbach verzichtete in der Tat auf die ihm zustehende Eröffnungserklärung, weil er im Vorwege keine Gelegenheit gehabt habe, mit dem Angeklagten zu sprechen. Seelbach sagte nur so viel: Ibrahim A sei in einer Psychiatrie besser aufgehoben als in der U-Haft.

Ibrahim A.: "Alle haben an meiner Tür geklopft"

Die Aussagen von Ibrahim A. am ersten Prozesstag wirkten auf Beobachter wirr - er antwortete kaum auf Fragen. Als der in Isolationshaft saß, hätten alle an seiner Tür geklopft, auch sei er verfolgt worden, behauptete Ibrahim A. Psychisch krank sei er nicht - die Vorwürfe gegen ihn schlichtweg falsch. Konkreten Bezug auf diese nahm der Angeklagte nicht. Er bestätigte lediglich, in dem Zug gewesen zu sein. Dort hätte er aber nur einem Opfer eine kleine Verletzung beigebracht.

Nach nicht einmal einer Stunde endet der erste Verhandlungstag vor dem Landgericht in Itzehoe. In Hand- und Fußfesseln wird Ibrahim A. aus dem Gerichtssaal geführt. Zeuginnen und Zeugen sollen zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses aussagen.

Nach Messerattacke: Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten zweifachen Mord sowie vier Fälle von versuchtem Mord vor. Begründet wird das mit den Mordmerkmalen Heimtücke und niedrige Beweggründe. Die Opfer hätten sich demnach in einer Alltagssituation befunden und nicht mit einem Angriff rechnen können.

Tat ereignete sich in Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg

Laut Anklage hat A. am Nachmittag des 25. Januar im vollbesetzten Regionalzug von Kiel nach Hamburg kurz vor dem Halt in Brokstedt wahllos auf Reisende eingestochen. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger starben. Vier weiteren Fahrgästen, zwei Frauen und zwei Männern, soll der mutmaßliche Täter mit dem Messer "erhebliche Verletzungen beigebracht haben, um auch diese Personen zu töten", heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt.

Mehr als 100 Zeuginnen und Zeugen in Anklage genannt

Neben der Staatsanwaltschaft haben sich laut Milhoffer acht Nebenklägerinnen und Nebenkläger dem Verfahren angeschlossen. 127 Zeuginnen und Zeugen werden in der Anklage genannt. Ob am Ende wirklich alle aussagen müssen, werde sich im Verlauf des Prozesses herausstellen, so die Gerichtssprecherin. Es können auch neue Zeuginnen und Zeugen hinzukommen.

Prozess findet in Logistikzentrum in Itzehoe statt

Weil so viele Menschen am Prozess beteiligt sind, hat das Gericht bereits im Vorfeld rund 40 Verhandlungstage bis Dezember angesetzt. Es könne aber auch länger dauern, denn es sei schwer abzuschätzen, wie lange die Vernehmungen und die Beweisaufnahme dauern, erklärte die Gerichtssprecherin. Wegen des großen öffentlichen Interesses findet der Prozess nicht im Gebäude des Landgerichts, sondern in einem Logistikzentrum statt.

