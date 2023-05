Schleswig-Holstein Zwei Tote nach Brand in Flensburg Stand: 04.05.2023 20:21 Uhr

Die Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Wehren löschen aktuell einen Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg. Es gibt mehrere Verletzte und auch Tote.

Bei einem Großbrand in der Harrisleer Straße in Flensburg sind nach Angaben eines Feuerwehr-Einsatzleiters und der Stadt Flensburg heute ein Erwachsener und ein Kind ums Leben gekommen. Es sei noch unklar, ob es sich neben dem Kind um einen Mann oder eine Frau handele, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Neun weitere Menschen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Aktuell droht das Dachgeschoss des Gebäudes einzustürzen. Es werde daher versucht, das Dachgeschoss zu sichern, teilte die Stadt Flensburg mit. Seit kurz vor 17 Uhr steht der Dachstuhl des dreistöckigen Mehrfamilienhauses in Flammen.

Menschen in der Umgebung sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Nach ersten Angaben der Polizei befanden sich zunächst noch Menschen im Gebäude. "Es sind 40 Personen in dem Haus gemeldet", sagte ein Polizeisprecher. Es sei aber nicht bekannt, wie viele von ihnen sich bei Ausbruch des Feuers in dem Haus aufhielten. Erst war von bis zu 25 Verletzten die Rede, was laut Feuerwehr der unübersichtlichen Lage geschuldet war. Inzwischen wurde ein Sichtschutz aufgebaut. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Menschen in Flensburg Nord und Klues werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehren kamen zunächst nicht gut an das Mehrfamilienhaus heran, weil Angehörige und Schaulustige teils den Weg versperrten, erklärt Marco Litzkow von der Berufsfeuerwehr Flensburg. Demnach brauchten die Einsatzkräfte umfangreiche Unterstützung von der Polizei. Vor Ort konnte die Feuerwehr nach kurzer Zeit schon nicht mehr von innen löschen, da die Treppe nicht mehr begehbar war. Die Einsatzkräfte löschen derzeit über die Drehleiter. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern, ist offen. Zur Brandursache lagen nach Polizeiangaben am Abend zunächst keine Informationen vor.

