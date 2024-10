Hindernis auf der Strecke Zug im Saarland entgleist Stand: 15.10.2024 20:58 Uhr

In der Nähe des saarländischen Ortes Namborn ist ein Regionalzug entgleist. Der Zugführer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Den Passagieren sei nichts passiert. Unfallursache war Geröll auf der Strecke.

Ein Regionalexpress, der vom Saarbrücker Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main unterwegs war, ist am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr in Höhe Namborn im Landkreis St. Wendel entgleist. Grund dafür war nach Angaben der Bundespolizei Geröll auf der Strecke.

"Glück im Unglück"

Der Zugführer sei dabei leicht verletzt worden. Er erlitt Schürfwunden. Im Zug befanden sich nach Angaben von Vlexx rund 200 Fahrgäste. Sie blieben unverletzt und wurden von den Rettungskräften vor Ort evakuiert. Am Dienstagabend konnten die Fahrgäste mit einem Zug auf dem Gegengleis nach Türkismühle gebracht werden.

Die Passagiere hätten Glück im Unglück gehabt, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presseagentur. Der Zug sei nach der Entgleisung nach links in Richtung Nachbargleis und nicht nach rechts in Richtung Abhang weggerutscht.

Strecke derzeit gesperrt, Ersatzbusse im Einsatz

Die Bahnstrecke zwischen Türkismühle und St. Wendel sei bis auf Weiteres gesperrt. Es kommt deshalb zu Ausfällen bei den Linien RE 3 und RB 73. Nach Angaben von Vlexx fahren zwischen St. Wendel und Neubrücke (Nahe) Ersatzbusse.

Die Züge der Linie RE 3 aus Richtung Frankfurt und Mainz fahren nur bis Türkismühle. Züge der Linie RB 73 fahren nur zwischen Saarbrücken und St. Wendel.

Die Sperrung könnte noch mehrere Stunden andauern. Der Zug wurde stark beschädigt und muss laut Vlexx von einem Kran aus dem Gleis gehoben werden.

Wie es zu dem Unfall kam, soll nun die Bundespolizei Saarbrücken klären.

Über dieses Thema berichten auch die SR info Nachrichten im Radio am 15.10.2024.

