Heftige Gewitter und Starkregen Hunderte Feuerwehreinsätze im Saarland Stand: 03.08.2024 11:16 Uhr

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen: Ein Unwetter hat im Saarland für fast 500 Einsätze von Feuerwehr und THW gesorgt. Stark betroffen war vor allem der Süden des Bundeslandes.

Nach einem heftigen Gewitter mit Starkregen waren im Saarland am frühen Freitagabend Feuerwehr und THW zu rund 500 Einsätzen gerufen worden. Das hat das saarländische Innenministerium in einer Erklärung mitgeteilt. Auch bei der Polizei waren weit über 100 Anrufe eingegangen.

Keine Verletzten

Besonders betroffen war vor allem das südliche Saarland: der Landkreis Saarlouis, der Regionalverband Saarbrücken und der Saarpfalz-Kreis. Laut Innenministerium wurde niemand verletzt. Durch die großen Regenmengen in kurzer Zeit seien aber viele Keller vollgelaufen und Bäume umgestürzt.

Hangrutsch an der A8

In Neunkirchen-Oberstadt gab es direkt an der A8 einen Hangrutsch. Außerdem ist die Strecke zwischen Niederwürzbach und Seelbach wegen der Gefahr durch Unterspülung der Straße bis Montag gesperrt. Auch in den Ortsdurchfahrten von Aßweiler und Niederwürzbach gab es teils noch Behinderungen.

Am Morgen gingen die Aufräumarbeiten weiter: In Saarbrücken-Dudweiler mussten beispielsweise in der Scheidter Straße noch umgestürzte Bäume weggeräumt werden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, hat sich die Lage ansonsten aber weitgehend beruhigt.

Schwere Gewitter bereits am Donnerstag

Bereits am Donnerstag hatte ein Gewitter ein Zeltlager in Bexbach zerstört. Verletzt wurde jedoch niemand.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten am 03.08.2024.

Mehr zum Wetter und den Folgen im Saarland

Gewitter zerstört Zeltlager von 76 Jugendlichen in Bexbach Eine Sturmböe hat am Donnerstagabend ein Ferienzeltlager auf dem Utopion-Gelände in Bexbach verwüstet. 76 Jugendliche sowie ihre 30 Betreuerinnen und Betreuer wichen über Nacht auf einen anderen Standort aus. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Krautfäule-Pilz bedroht die diesjährige Kartoffelernte Durch das feucht-warme Wetter könnte die gefürchtete Pilzkrankheit Krautfäule in diesem Jahr ganze Kartoffelfelder befallen. Auch die Bauern im Saarland kämpfen gegen den Pilz und die Preise ziehen bereits an.

L170 am Limberg bei Wallerfangen weiter voll gesperrt Die Landesstraße 170 zwischen Wallerfangen und Dillingen muss aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt bleiben, da der Hang nach dem Starkregen Ende Juni immer noch instabil ist. Wann sie wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar.

Tornado soll Bäume am Kaninchenberg gefällt haben Auf dem Saarbrücker Kaninchenberg sind viele Bäume dem heftigen Unwetter vor rund zwei Wochen zum Opfer gefallen. Die Schneise der Zerstörung ist wie mit dem Lineal gezogen – die Stadt vermutet deshalb einen Tornado.