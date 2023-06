Brandanschlag vor 30 Jahren Weitere Festnahme im Fall Yeboah Stand: 06.06.2023 11:22 Uhr

Wegen des mehr als 30 Jahre zurückliegenden Brandanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Dem 54-Jährigen werden Beihilfe zu Mord und versuchtem Mord vorgeworfen.

Schon seit Monaten läuft der Prozess um den mehr als 30 Jahre zurückliegenden Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis - jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Am Morgen haben Ermittler den 54-jährigen früheren Skinhead-Chef Peter St. in Saarlouis festgenommen, bestätigte die Bundesanwaltschaft dem SR.

Er soll im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Der entscheidet, ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft muss.

Zuletzt war Peter St. noch im Koblenzer Mordprozess als Zeuge aufgetreten, hatte aber die Aussage verweigert, weil er Gefahr lief, sich selbst zu belasten. Denn klar war: Auch in der Tatnacht, am 19. September 1991 hatte St. eine Rolle gespielt.

Auch in Saarlouis müsse es brennen

Kurz vor dem Brandanschlag hatte es ein Treffen in einer Kneipe gegeben, bei dem Peter St. Übergriffe auf Asylbewerberunterkünfte befürwortet haben soll. So etwas wie in Hoyerswerda müsste auch mal hier in Saarlouis brennen, soll er gesagt haben. Die Bundesanwaltschaft wertet dies nun als Beihilfe zu Mord und versuchtem Mord.

Denn Peter St. habe damals unbestritten eine Führungsrolle in der Saarlouiser Neonaziszene eingenommen - er habe zwar nicht zur Tat angestiftet, er sei auch nicht an der Brandlegung beteiligt gewesen, aber er habe doch zumindest psychische Beihilfe geleistet. Im Klartext: Ohne die Äußerung von Peter St. zu den Übergriffen von Hoyerswerda wäre Peter S. möglicherweise gar nicht auf die Idee gekommen, in der Asylbewerberunterkunft Feuer zu legen.

Hausdurchsuchung bei drittem Tatverdächtigen

Zudem laufen in dem Mordfall noch Ermittlungen gegen einen dritten Tatverdächtigen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Bundesanwaltschaft am Dienstag dem SR. Bei dem Verdächtigen habe es in der vergangenen Woche eine Hausdurchsuchung gegeben.

Weitere Einzelheiten zu der Person des Beschuldigten und den konkreten Vorwürfen gegen ihn, wollte die Sprecherin nicht nennen. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass es sich bei dem Beschuldigten um den ehemaligen Neonazi Heiko S. handelt.

Er hatte an der abendlichen Kneipenrunde vor dem Brandanschlag teilgenommen. Peter S. hatte ihn in seinem Geständnis schwer belastet. Heiko S. habe das Feuer gelegt und sei die treibende Kraft für den tödlichen Anschlag gewesen. Heiko S. war Mitte der 1990er Jahre aus der rechten Szene ausgestiegen - die Vorwürfe hat er bereits zurückgewiesen.

