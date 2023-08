Während Testfahrt Zwei Tote durch Unfall auf Nürburgring Stand: 10.08.2023 15:07 Uhr

Bei einer gewerblichen Testfahrt auf dem Nürburgring in der Eifel sind zwei Fahrer ums Leben gekommen. Beide seien trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen gestorben. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Der Sprecher sagte, dass am Mittwoch auf der Rennstrecke ein Fahrzeug im Streckenabschnitt Tiergarten einen Unfall hatte, das eine Erprobungsfahrt machte. An dem Unfall sei kein anderer Wagen beteiligt gewesen. Die Polizei bestätigte den Unfall mit zwei Toten.

Reifenhersteller Goodyear bestätigt tödlichen Unfall

Bei den beiden Toten handelt es sich um zwei Mitarbeiter des Reifenherstellers Goodyear, wie dieser am Donnerstag bekannt gab. "Wir sind zutiefst betroffen, dass zwei in Luxemburg ansässige Goodyear-Mitarbeiter am 9. August bei einem Autounfall auf einer Teststrecke in Deutschland ums Leben kamen", teilte das Presseteam von Goodyear Germany GmbH mit. "Wir unterstützen die örtlichen Behörden bei den Ermittlungen."

Testfahrer mit meist sehr guter Streckenkenntnis

Beim sogenannten Industriepool testen Unternehmen und Hersteller regelmäßig ihre Fahrzeuge und Produkte auf dem Nürburgring. Dabei werden nach Angaben des Nürburgrings von den Unternehmen meist professionelle Testfahrer eingesetzt, die eine sehr gute Streckenkenntnis haben. Unfälle mit Verletzten seien daher bei solchen Fahrten sehr selten. Nach dem Unfall am Mittwoch seien sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet worden, trotzdem starben die beiden Testfahrer.

Touristenfahrten auf dem Nürburgring wieder möglich

Der Touristenfahrten am Mittwochabend fanden laut Nürburgring GmbH nicht statt. Am Donnerstagabend sollen sie aber wieder möglich sein. Auch der am Wochenende geplante Oldtimer-Grand-Prix soll nach Angaben der Betreiber wie geplant starten.