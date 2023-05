Leverkusen vor Halbfinale in Rom "Wir wollen ins Europa-League-Finale" Stand: 11.05.2023 11:37 Uhr

Vor 35 Jahren holte Bayer Leverkusen den letzten und bisher einzigen europäischen Titel. Nun könnte die Werkself diesen Erfolg wiederholen. Im Halbfinale der Europa League trifft sie heute auf ein Schwergewicht: die AS Rom um Jose Mourinho.

Rudi Völler drückt beide Daumen, Michael Ballack glaubt fest daran, und Florian Wirtz macht keinen Hehl aus den Leverkusener Ambitionen. "Wir müssen jetzt auch nicht lügen", sagte Bayers Edeltechniker Wirtz vor dem Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag bei der AS Rom: "Wir wollen natürlich alle ins Europa-League-Finale."

Die Sehnsucht nach einem Titel ist in Leverkusen riesig, daran ändert auch die kürzlich gerissene Serie von 14 Pflichtspielen ohne Niederlage nichts. Die verpatzte Generalprobe in der Fußball-Bundesliga gegen den rheinischen Rivalen aus Köln ist ebenso abgehakt, wie die hitzige Debatte um die Vorverlegung des Derbys. "Auf uns wartet eine große Chance", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Mittwoch kurz vor dem Abflug nach Italien: "Man merkt, dass die Stimmung steigt."

Völlers Reise in die Vergangenheit

In Rom will die Werkself den Grundstein legen für das erste europäische Finale seit 21 Jahren - und den zweiten internationalen Titel nach dem UEFA-Cup-Triumph 1988. "Die Mannschaft ist robust, gefestigt, um dieses große Ziel zu erkennen. Wenn ihre Leistung stimmt, bin ich überzeugt, dass sie weiterkommen", sagte Vize-Weltmeister und Ex-Bayer-Kapitän Ballack im RTL-Interview.

Auch Vereinsikone Völler, bis zum vergangenen Sommer fast 20 Jahre in Bayers operativem Geschäft tätig, schwärmte in der "Bild am Sonntag" von der Werkself. Trainer Xabi Alonso sei es "wunderbar gelungen, die Mannschaft defensiv stabil zu machen und eine tolle Einheit zu formen. Dazu spielen wir attraktiv", so der 63-Jährige, für den es eine Reise in seine Vergangenheit ist.

Völler spielte fünf Jahre bei der Roma und gab dort 2004 auch ein vierwöchiges Intermezzo als Coach. Dennoch hält er im Halbfinale zu Bayer 04: "Ich finde, dass wir einfach mal wieder verdient haben und auch dran sind, einen Pokal hochzuhalten", betonte er.

Rom seit vier Spielen sieglos

Wie es sich anfühlt, einen europäischen Pokal nach Jahrzehnten der Dürre in den Händen zu halten, weiß der Gegner: Vergangenes Jahr gewann die Roma um Star-Trainer Jose Mourinho die Conference League. Für den Hauptstadtklub war es der erste internationale Titel seit 1961. Nun will der Tabellensiebte der Serie A eine Klasse höher nachlegen.

Allerdings suchen die Italiener aktuell ein wenig nach ihrer Form. Genau wie Bayer verpatzen auch sie ihre Generalprobe - 0:2 gegen Inter. Doch für die Roma war es bereits das vierte sieglose Spiel in Serie. Gegen Leverkusen werde sein Team aber "wieder da" sein und versuchen, "das Beste zu geben".

Das Beste geben will auch die Werkself, die laut Ballack zudem "den kleinen Vorteil" habe, das Rückspiel zu Hause zu bestreiten. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt gilt es für Bayer erstmal in Rom zu bestehen - und damit den Traum vom Europa-League-Titel am Leben zu halten.