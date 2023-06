"Aida Diva" in Rostock Klimaaktivisten behindern Kreuzfahrtschiff Stand: 17.06.2023 19:31 Uhr

Mit Kanus und aufblasbaren Booten protestieren Klimaaktivisten zur Stunde in Rostock-Warnemünde gegen den Kreuzfahrttourismus. Die Demonstranten blockieren so die Ausfahrt des Kreuzfahrtschiffes “Aida Diva”.

Aktivisten am Kreuzfahrtschiff "Aida Diva"

Um auf die umweltschädlichen Auswirkungen der Kreuzfahrt aufmerksam zu machen, haben sich Klimaaktivisten der Gruppe "Smash Cruiseshit" im Hafen Rostock-Warnemünde mit Schlauchbooten und Kanus vor dem Kreuzfahrtschiff "Aida Diva" platziert, um es so am Auslaufen zu hindern.

Polizei verschafft sich aktuell Überblick

Eine Polizeisprecherin bestätigte, rund 20 Menschen seien auf dem Wasser und hätten ein Plakat entrollt. Auf einem fordern sie: "Seenotrettung im Mittelmeer statt Luxusdampfer in jedem Meer". Zudem ist ein Aktivist auf eine Laterne an dem Kreuzfahrtterminal geklettert, einige versuchten auch auf das Schiff zu gelangen. Die Polizei ist sowohl auf dem Wasser als auch landseitig vor Ort. Aktuell kann das 252 Meter lange Kreuzfahrtschiff den Hafen nicht verlassen.

Aktivisten am Kreuzfahrtschiff "Aida Diva"

Die Aktivisten kritisieren, dass Kreuzfahrten klimaschädlich sind. Ihre Kritik: Auf der einen Seite machten Menschen Luxusurlaub an Bord, auf der anderen Seite hätten Menschen unter den Auswirkungen der Klimakrise zu leiden. Sie fordern den sofortigen Stopp aller Kreuzfahrten. Die Reederei verwies in einem Statement hingegen auf technische Innovationen: "Bis 2050 streben wir den klimaneutralen Schiffsbetrieb an."

Reederei: Verspätetes Auslaufen keinen Einfluss auf weiteren Reiseverlauf

Wie die Kreuzfahrtreederei mitteilt, werde die Blockade und das damit verbundene verspätete Auslaufen des Kreuzfahrtschiffes keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Reise haben. Das Schiff sollte am Sonnabend um 18 Uhr auf eine fünftägige Kreuzfahrt in Richtung Schweden aufbrechen, teilte eine Unternehmenssprecherin von Aida Cruises der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach einem Seetag am Sonntag soll es demnach am Montag um 10 Uhr in Stockholm festmachen. "Wir sind zuversichtlich, dass die Protestaktion im Interesse des Gemeinwohls schnell und friedlich beendet werden kann", hieß es von Aida Cruises.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Radio MV | 17.06.2023 | 19:00 Uhr