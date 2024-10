liveblog Einheitsfeier in Schwerin "Wir feiern mit ganz Deutschland" Stand: 02.10.2024 16:04 Uhr

Im Liveticker berichten wir heute, am 2. Oktober 2024, über den ersten Tag der Einheitsfeier in Schwerin zum Tag der Deutschen Einheit. Hier finden Sie alle Informationen, Hintergründe, Interviews, Reaktionen und Hinweise auf Veranstaltungen und Konzerte.

Offizieller Start: Schwesig eröffnet Bürgerfest

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit eröffnet. Auf dem Markt in Schwerin waren hunderte Besucherinnen und Besucher dabei. "Wir feiern mit ganz Deutschland", betonte Schwesig, die derzeit auch Bundesratspräsidentin ist. Ein Höhepunkt werde die Lichtshow sein, die heute Abend und morgen Abend gegen 22.45 Uhr am Schweriner Schloss zu sehen sein wird.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Schwerin Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) beim Start des Bürgerfestes in Schwerin.

Der Tag der Deutschen Einheit sei für jeden persönlich ein ganz besonderer Tag. Schwesig hob den Mut derjenigen hervor, die 1989 in der DDR für Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen waren: "Wir haben das große Privileg, hier in Freiheit, Frieden und Demokratie zu leben."

Eine Übersicht über die Highlights der Einheitsfeier haben wir in einem extra Artikel zusammengestellt.

Rundgang durch die Stadt: Auf der Suche nach Wendespuren in Schwerin

Am Rathaus am Markt in Schwerin gibt es heute besondere Stadtrundgänge. Um 15 Uhr und um 16 Uhr starten Exkursionen mit dem Titel "Auf den Spuren der friedlichen Revolution in Schwerin". Die Führungen sind kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, darum ist es erforderlich, sich anzumelden - das ist über die Internetseite der Stadtverwaltung möglich.

Schwerins Oberbürgermeister Badenschier: Diskussionen über den Stand der Einheit

Für Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) sind die Diskussionsrunden und Podiumsgespräche zum Stand der Deutschen Einheit beim Bürgerfest ein besonders interessanter Punkt: "Zu fragen: was ist uns gelungen, was ist uns nicht gelungen, woran müssen wir noch arbeiten - das reizt mich ganz besonders", so Badenschier im NDR Interview. Im Schlossinnenhof gibt es unter anderem das "Zukunftsforum", in dem Vorträge und Diskussionen geplant sind.

Countdown zum Start der Einheitsfeier in Schwerin um 14 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin ist von heute an Gastgeber für die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit 2024. Seit dem Vormittag gibt es die ersten geplanten Veranstaltungen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll um 14 Uhr das Bürgerfest eröffnen.

Sicherheitsvorkehrungen beim Einheitsfest

Die Polizei in Schwerin begleitet das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit mit einem großen Aufgebot. Auf den Bummelmeilen in Schwerin sind viele Beamte im Einsatz. Rund um das Schloss gilt zudem ein Flugverbot für Drohnen im Umkreis von gut fünf Kilometern.

Ein Polizeifahrzeug mit Dienstfahrrädern fährt vor dem Beginn der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit bei Nieselregen durch die Innenstadt.

Auch auf dem Wasser gilt eine Sperrzone rund um die Schlossinsel, die mit gelben Tonnen markiert ist. Hier ist die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Ein Boot der Wasserschutzpolizei ist auf dem Schweriner See unterwegs und sichert vor dem Beginn der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die Zufahrt zur Schlossinsel ab.

NDR: Livesendungen und Reportagen

Der NDR Mecklenburg-Vorpommern und NDR Info berichten von heute bis zum 4. Oktober live und in Reportagen in Radio und Fernsehen von der Einheitsfeier in Schwerin. Weil im gesamten Stadtgebiet lange Wege zurückzulegen sind, haben die Fernsehteams einen Bollerwagen am Start, mit dem sie Kameras, Ton und Licht transportieren.

Bei den Live-Sendungen von NDR Info etwa in der Nähe des Marstalls können Zuschauer heute Nachmittag um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr direkt dabei sein. Moderatorin Romy Hiller sendet auch um 21.45 Uhr live aus der Werderstraße in Höhe des Restaurants "Pier 7".

Fast auf die Minute: Erster Sonder-ICE in Schwerin angekommen

Die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern ist bereit für die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Während auf den Ausstellungsflächen in der Innenstadt die letzten Vorbereitungen laufen, kommen die ersten Besucher in die Stadt. Die Deutsche Bahn hat eine vorläufige ICE-Verbindung von Berlin nach Schwerin eingerichtet. Der erste Zug ist um 6.34 Uhr mit fünf Minuten Verspätung gestartet und um 9.25 Uhr mit einer Minute Verspätung angekommen. Die Auslastung des Zuges war laut Bahn-Daten normal.

In Schwerin laufen die letzten Vorbereitungen für das Bürgerfest. Der Stand des Bundeslandes Sachsen-Anhalt wirbt mit der Himmelsscheibe von Nebra über dem Eingang.

