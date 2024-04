Sanktionierte Güter an Bord Frachter aus Russland in Rostock festgesetzt Stand: 02.04.2024 17:38 Uhr

Die deutschen Behörden haben im Seehafen Rostock ein Schiff mit Fracht aus Russland festgesetzt. Nach ersten Recherchen der Ostseezeitung (OZ) hat die "Atlantic Navigator II" auch Güter geladen, die auf den Sanktionslisten der Europäischen Union stehen.

Von René Steuder

Seit dem 4. März liegt die "Atlantic Navigator II" im Rostocker Seehafen. Der Frachter, der unter der Flagge der Marshallinseln fährt, darf nicht auslaufen. Der Grund ist offenbar seine Ladung: Das Schiff, dessen Ziel die USA sind, hat 251 Container mit Birkensperrholz aus Russland an Bord. Das bestätigte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Rostock am Nachmittag gegenüber dem NDR. Das Holz steht auf den Sanktionslisten der Europäischen Union und darf somit aus Rostock nicht verschifft werden.

Reparaturstopp wird Frachter zum Verhängnis

Ursprünglich sollte das Schiff aus St. Petersburg kommend den Rostocker Hafen gar nicht anlaufen. Dem Hafen- und Seemannsamt der Hansestadt zufolge erzwang ein Antriebsschaden einen außerplanmäßigen Reparaturstopp in Rostock. Dabei sei der Zoll auf die Güter gestoßen, die von der EU wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sanktioniert wurden und untersagte die Weiterfahrt, der Zoll verhängte eine sogenannte Festhalteverfügung. Wie das Hafen- und Seemannsamt auf Nachfrage des NDR mitteilte, wurde der Propellerschaden an der "Atlantic Navigator II" bereits behoben.

Reederei scheitert mit Protest

Weiter hieß es, die Ermittlungen seitens des Zolls dauern an. Das Schiff soll für eine kanadische Reederei unterwegs sein. Diese hat Protest gegen die Festhalteverfügung des Zolls eingelegt, bisher ohne Erfolg. Was mit den sanktionierten Waren passiert, wollte der Zoll "wegen laufender Ermittlungen" bislang nicht mitteilen. Auch wem das Schiff letztlich gehört, ist unklar. Der Frachter wird in der Flotte eine Reederei aufgeführt, die Niederlassungen und Büros unter anderem in Kanada, den USA, Russland (St. Petersburg) und der Ukraine (Odessa) betreibt.

Geschäfte mit Russland trotz Sanktionen

Die Geschäfte zwischen anderen europäischen Staaten und Russland laufen ungeachtet aller Sanktionen weiter. So braucht Frankreich zum Beispiel Uran für seine Atomkraftwerke. Und auch die USA bekommen weiter angereichertes Uran aus Russland. Im vergangenen Jahr haben die USA nach öffentlich zugänglichen Informationen rund 700 Tonnen importiert in einem Wert von 1,2 Milliarden Dollar.

