Geplantes LNG-Terminal Erster Teil für Rügener Pipeline genehmigt Stand: 21.08.2023 14:41 Uhr

Das geplante Flüssigerdgas-Terminal vor Rügen kommt voran. Für den ersten Teil der notwendigen Pipeline liegt jetzt die Genehmigung vor. Die Deutsche Umwelthilfe hat bereits Widerstand angekündigt.

Eröffnung des LNG-Terminals der Deutschen ReGas in Lubmin. Rechts im Hintergrund die Anlandestation der Pipeline Nord Stream 1-

Das zuständige Bergamt Stralsund hat den Zwischenschritt beim Bau des LNG-Terminals bestätigt. Der Abschnitt umfasst etwa die Hälfte der insgesamt rund 50 Kilometer langen Leitung. Der Teil verläuft von Lubmin durch den Greifswalder Bodden bis vor die Küste Südost-Rügens. Für den verbleibenden Teil bis Mukran läuft das Genehmigungsverfahren.

Arbeiten schreiten voran

Ebenfalls genehmigt wurde der Bau des Anlandepunktes in Mukran inklusive eines sogenannten Mikrotunnels. Durch diesen soll die Leitung dort anlanden. In Lubmin waren Arbeiten bereits genehmigt und durchgeführt worden. Somit steht als viertes Teilvorhaben der Anbindungsleitung noch der zweite Seeabschnitt aus. Die Deutsche Regas GmbH teilte mit, man bereite einen entsprechenden Antrag vor, um mit Verlegearbeiten der Offshore-Pipeline beginnen zu können. Das dafür vorgesehene Schiff, die "Castoro 10", wird schon in einigen Tagen vor Rügen erwartet.

Deutsche Umwelthilfe kündigt Widerstand an

Gegner der Pipeline wollen gerichtlich gegen die Teilgenehmigung vorgehen und möglichst einen Baustopp erzielen. "Wir werden wahrscheinlich noch heute (Montag, 21.08.2023), aber ansonsten später diese Woche beim Bundesverwaltungsgericht Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz einreichen", so Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Seiner Meinung nach könne es außerdem nicht sein, dass solch ein "gigantisches Infrastrukturprojekt" stückchenweise genehmigt werde, ohne dass es eine umfassende Abschätzung des Bedarfs und der ökologischen Auswirkungen gebe.

Gemeinde Binz will sich weiter wehren

Auch die Gemeinde Binz will weiter gegen das Bauvorhaben vorgehen. "Wir werden uns dagegen zur Wehr setzen", erklärte Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) am Montag. Gegner des Projektes machen sich Sorgen um die Umwelt und den für die Insel Rügen besonders wichtigen Tourismus. Die Gemeinde Binz und ihr Anwalt Reiner Geulen liefern sich mit der Deutschen ReGas, der potenziellen Betreiberfirma des geplanten LNG-Terminals, deshalb bereits seit Monaten einen Schlagabtausch vor Gericht. Geulen hatte der Deutschen ReGas unter anderem "intransparente Finanzierungshintergründe" und Geldwäsche vorgeworfen. Das Landgericht München hat jedoch verboten, diese Behauptungen weiter zu äußern. Auch die Staatsanwaltschaft Rostock will nicht ermitteln.

Terminal hoch umstritten

Widerstand gegen das geplante LNG-Terminal kommt aber nicht nur von der Insel Rügen. Zuletzt hatte sich auch die Schweriner Landesregierung ablehnend gezeigt. Die Bundesregierung plant, dass das Terminal noch im kommenden Winter betriebsbereit ist. Der Bund hält das Terminal in Mukran unter Verweis auf die Energieversorgungssicherheit für notwendig. Kritiker sprechen hingegen von nicht benötigten Überkapazitäten.

