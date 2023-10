Festakt in Hamburg Deutschland feiert Tag der Einheit Stand: 03.10.2023 07:53 Uhr

Ein Festakt in der Elbphilharmonie bildet heute den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg. Im Michel findet ein Gottesdienst statt. Zudem geht das Bürgerfest in der Innenstadt in den zweiten Tag.

Blick aus der Luft auf die Elbphilharmonie in Hamburg.

Zum Festakt in der Elbphilharmonie werden rund 1.300 Gäste erwartet, darunter die gesamte Staatsspitze und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, eine Festrede halten. Zuvor wird es in der Hauptkirche St. Michaelis einen ökumenischen Gottesdienst geben. Beide Veranstaltungen werden live im Fernsehen übertragen, der Gottesdienst im Michel von 10 bis 11 Uhr im Ersten und der Festakt von 12.30 bis 14 Uhr im ZDF. Die Info-Wellen der ARD berichten live im Radio.

Zweiter Tag des Bürgerfests

Die Feierlichkeiten waren bereits am Montag mit einem großen Bürgerfest gestartet. Bei dem Fest rund um Rathaus und Binnenalster will sich die Stadt auch am Dienstag mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren. Rund ums Rathaus können sich Besucherinnen und Besucher zum Beispiel über die Verfassungsorgane informieren. Dort präsentieren sich Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat sowie das Bundesverfassungsgericht. Auf der sogenannten Blaulichtmeile sind unter anderem Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr vertreten. Die Mönckebergstraße wird mit Info-Zelten der 15 anderen Bundesländer zur Ländermeile. Am Jungfernstieg gibt es Musik und Unterhaltung auf der NDR Alsterbühne.

Ländermeile, Blaulichtmeile, Wasserbühne und mehr: Eine Karte der Stadt bietet Orientierung.

Auf Hamburg folgt Mecklenburg-Vorpommern

Die Einheitsfeier bildet Schluss- und Höhepunkt der Bundesratspräsidentschaft Hamburgs. Am Nachmittag übergibt Tschentscher den Staffelstab symbolisch an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie übernimmt das Amt offiziell am 1. November.

