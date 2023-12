Hafenlogistiker HHLA Kooperation von Hamburg und MSC nimmt weitere Hürde Stand: 12.12.2023 15:45 Uhr

Die Schweizer Reederei MSC hat bei ihrem geplanten Einstieg bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ein wichtiges Etappenziel erreicht. MSC und die Stadt Hamburg verfügen nun über 92,3 Prozent der Aktien des Hafenbetreibers. Das teilte die Reederei am Dienstag nach dem endgültigen Ablauf des Übernahmeangebots an die Aktionärinnen und Aktionäre des Hafenbetreibers mit.

In der Pflichtmitteilung der Reederei heißt es, MSC seien im Laufe der rund sechswöchigen Annahmefrist 9,74 Prozent der HHLA-Anteile von Aktionärinnen und Aktionären angedient worden. Nach dem Zukauf von HHLA-Aktien auf dem freien Markt verfügt MSC zudem über weitere 12,21 Prozent der HHLA-Anteile. Hinzu kommen rund 70,35 Prozent, die bislang im Besitz der Hansestadt Hamburg sind.

Wichtige 90-Prozent-Marke überschritten

Damit ist für den umstrittenen Deal eine wichtige Hürde überschritten. Da die Reederei und die Stadt über mehr als 90 Prozent der Anteile verfügen, können sie die übrigen Aktionärinnen und Aktionäre aus dem Unternehmen drängen - mit einem sogenannten Squeeze-out. Nun dürften die übrigen Aktionärinnen und Aktionäre ein Abfindungsangebot bekommen. Das kann sowohl höher als auch niedriger liegen als jetzt. Klar scheint aber auch: So entschieden sich einige Aktionärinnen und Aktionäre sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen den Deal ausgesprochen haben, könnte es Klagen geben.

Leonhard spricht von "wichtigem Schritt"

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte am Dienstag: "Die weltgrößte Reederei bindet sich damit fest und langfristig an den Hamburger Hafen - die Einbindung in ein weiteres globales Netzwerk wird zusätzlichen Umschlag bringen und auch einen Beitrag für die Entwicklung des Hafens leisten. Das heutige Ergebnis bringt uns auf diesem Weg einen wichtigen Schritt weiter." Nun würden weitere Schritte anstehen, etwa die Freigabe durch die Kartellbehörde. Außerdem müsse die Hamburgische Bürgerschaft noch zustimmen. Das Parlament befasse sich "voraussichtlich ab Anfang kommenden Jahres" damit.

Hamburg und MSC wollen HHLA gemeinsam führen

Die Stadt Hamburg und MSC wollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, an dem MSC maximal 49,9 Prozent und die Stadt 50,1 Prozent halten soll. MSC und die Stadt haben bereits zugesagt, das Eigenkapital der HHLA um insgesamt 450 Millionen Euro zu stärken. Der Hafenlogistiker braucht in den kommenden Jahren viel Geld, um die Containerterminals in Hamburg zu modernisieren.

Die Gewerkschaft ver.di, Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter sowie Teile der Opposition in der Bürgerschaft befürchten eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei der HHLA. Dem halten MSC und die Stadt Hamburg entgegen, dass maßgebliche Zusagen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht worden seien. So würden etwa betriebsbedingte Kündigungen für mindestens fünf Jahre ausgeschlossen.

