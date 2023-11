Bewaffneter auf dem Gelände Hamburger Flughafen bleibt gesperrt Stand: 05.11.2023 06:35 Uhr

Auf das Gelände des Hamburger Flughafens ist am Samstagabend ein bewaffneter Autofahrer eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hat der Mann seine vier Jahre alte Tochter als Geisel. Der Flugbetrieb bleibt weiterhin eingestellt.

Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei. Der Mann habe nach dem Eindringen auf das Gelände zwei Mal in die Luft geschossen. Auf Bildern vom Flughafen war am Abend eine beschädigte Schranke zu sehen, durch die der Mann offenbar gerast war. Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet, wie der Sprecher sagte. Polizeisprecherin Sandra Levgrün sagte NDR 90,3, der Mann sei offenbar bereit, das Kind gehen zu lassen. Bis um 6.30 Uhr war dies aber noch nicht geschehen.

Sorgerechtsstreit offenbar Hintergrund der Tat

Die Polizei geht davon aus, dass ein Sorgerechtsstreit Hintergrund der Geiselnahme ist. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe sich das Mädchen, das der 35 Jahre alte Mann bei sich habe, am Sonnabend bei der Mutter in Stade aufgehalten. Man gehe davon aus, dass der Vater der Mutter das Kind "weggenommen" und möglicherweise unter Gewalteinwirkung ins Auto gesetzt habe, bevor er nach Hamburg und dort auf das Rollfeld des Flughafens fuhr.

Diese Schranke hat der Bewaffnete offenbar durchbrochen, als er auf das Vorfeld des Airports raste.

Flugbetrieb weiterhin eingestellt

Um 3.45 Uhr am Sonntag schrieb die Hamburger Polizei auf X (ehemals Twitter), das der Flugbetrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt bleibe. Die Polizei bittet Fluggäste vorerst nicht zum Airport anzureisen. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Der Flughafen kann nicht erreicht und nicht betreten werden, die S-Bahn fahre den Flughafen nicht an. Der Hamburger Flughafen riet Fluggästen auf seiner Internetseite ihren Flugstatus im Blick zu behalten und sich bei Bedarf an ihre Fluggesellschaft zu wenden. Erste Flüge am Sonntag seien bereits gestrichen. Es könne den ganzen Tag über zu Flugstreichungen und Verzögerungen kommen. Laut Airport wurden am Samstagabend sechs Abflüge und vier Ankünfte gestrichen. 17 ankommende Flugzeuge seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden. Insgesamt 3.200 Passagiere seien betroffen gewesen. Für den Sonntag waren ursprünglich insgesamt 286 Flüge mit rund 34.500 Passagieren geplant.

Landes- und Bundespolizei am Flughafen

Starke Kräfte der Landes- und der Bundespolizei seien am Flughafen, sagte Polizeisprecher Gerbert, darunter ein Spezialeinsatzkommando und Polizeipsychologen. Sie befänden sich in der Nähe des Fahrzeugs. Darunter sei auch die Beweis- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei. "Die sind sehr robust ausgestattet", sagte Gerbert.

Polizei verhandelt mit dem Geiselnehmer

Die Polizei hält nach eigenen Angaben Kontakt zu dem Bewaffneten. "Wir haben Kriminalpsychologen im Einsatz und wir sprechen aktuell mit dem Täter. Wir setzen hier auf eine Verhandlungslösung", sagte Polizeisprecherin Levgrün am frühen Sonntagmorgen. Der Mann ist den Ermittelnden "zugewandt", wie die Sprecherin weiter sagte. Zudem sei es ein "absolut gutes Zeichen", dass er schon so lange mit den Einsatzkräften in Kontakt stehe. "Er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv." Mit dem Mann werde auf Türkisch verhandelt. Der Verdacht, dass sich noch ein zweites Kind in der Gewalt des Mannes befinde, bestätigte sich nicht.

Mann wirft "eine Art Molotowcocktails"

Der Mann habe zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen, "eine Art Molotowcocktails", sagte Gerbert. Es sei kein Schaden entstanden, die Flughafenfeuerwehr habe die Flaschen löschen können.

Flughafen geräumt, Flugzeuge evakuiert

Das Flugzeug auf dem Vorfeld, unter dem der Mann sein Auto abgestellt habe, wurde geräumt. Später wurde der Flughafen komplett geräumt und weiträumig abgesperrt, auch die letzten auf dem Rollfeld stehenden Flugzeuge seien evakuiert worden. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Die Polizei sieht auch keine akute Gefährdung Dritter. Die Passagiere aus den evakuierten Maschinen wurden in ein nahe gelegenes Hotel gebracht.

Bereits zwei Vorfälle am Flughafen in diesem Jahr

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg. Im Juli hatten Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der Gruppe Letzte Generation den Hamburger Flughafen für Stunden lahmgelegt, als sie mit Fahrrädern auf das Gelände eingedrungen waren.

