Tag der Deutschen Einheit Hamburg erwartet Hunderttausende zum Einheitsfest Stand: 02.10.2023 10:39 Uhr

Zur zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober bereitet sich Hamburg auf Hunderttausende Besucherinnen und Besucher vor. Bereits heute wird das Bürgerfest eröffnet.

Dabei will sich die Stadt rund um Rathaus und Binnenalster als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren. "Diese Stärken wollen wir einbringen, um gemeinsam neue Horizonte zu öffnen", heißt es im Grußwort von Bundesratspräsident und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Am Sonntagnachmittag war der Großteil der Buden rund um die Binnenalster aufgebaut. Für das zweitägige Fest sind viele Straßen in der Innenstadt gesperrt. Rund 2.400 Polizistinnen und Polizisten sollen für Sicherheit sorgen. Laut einem Sprecher der Polizei war die Lage in der Innenstadt am Sonntag ruhig.

Festakt in der Elbphilharmonie

Als Vorsitzland im Bundesrat richtet Hamburg in diesem Jahr die zentrale Einheitsfeier aus. Höhepunkt ist am Dienstagmittag der Festakt in der Elbphilharmonie mit rund 1.300 Gästen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Zuvor wird es in der Hauptkirche St. Michaelis einen ökumenischen Gottesdienst geben.

Bundesländer präsentieren sich bei Bürgerfest

Rund ums Rathaus können sich Besucherinnen und Besucher beim Bürgerfest über die Verfassungsorgane informieren. Dort präsentieren sich Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat sowie das Bundesverfassungsgericht. Auf der sogenannten Blaulichtmeile sind unter anderem Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr vertreten. Die Mönckebergstraße wird mit Info-Zelten der anderen 15 Bundesländer zur Ländermeile, der Gerhart-Hauptmann-Platz mit Ständen von mehr als 40 Konsulaten und ausländischen Vereinen international.

Ländermeile, Blaulichtmeile, Wasserbühne und vieles mehr: Die Übersichtskarte der Stadt bietet Orientierung.

Große NDR Bühne am Jungfernstieg

Rund um die Binnenalster zeigt sich Hamburg als Herz einer Metropolregion. In den Colonnaden finden sich Spiel- und Spaßangebote für Kinder und Familien. Auf dem Weg von der Binnenalster Richtung Gänsemarkt wird es kulinarisch, auf dem Platz selbst geht es in einem "Young Future Lab" um Jugend- und Zukunftsthemen. In der "Nacht der Einheit" vor dem 3. Oktober soll das Bürgerfest mit einem bunten Programm und viel Musik auf der großen NDR Bühne am Jungfernstieg bis Mitternacht gehen. Am Abend findet außerdem im Maritimen Museum unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das traditionelle Abendessen der Verfassungsorgane statt.

Festakt und Gottesdienst werden live im TV übertragen

Die Festreden in der "Elphi" werden am Dienstag Gastgeber Tschentscher und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, halten. Für die musikalische und tänzerische Begleitung sollen das Philharmonie Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Kent Nagano und das Hamburg Ballett unter der Leitung von John Neumeier sowie der Pianist Joja Wendt und die Hiphop Academy Hamburg sorgen. Die Nationalhymne wird von den Alsterspatzen, dem Kinder- und Jugendchor der Hamburgischen Staatsoper, gesungen. Sowohl der Festakt (ZDF) als auch der Gottesdienst im "Michel" (ARD) - bei dem Nordkirchen-Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße die Predigten halten - werden live im Fernsehen übertragen.

Mecklenburg-Vorpommern übernimmt Vorsitz im Bundesrat

Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit wird immer vom Vorsitzland im Bundesrat ausgerichtet und bildet Schluss- und Höhepunkt der Präsidentschaft. Am 3. Oktober wird Tschentscher den Staffelstab symbolisch an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) übergeben, die das Amt der Bundesratspräsidentin am 1. November übernimmt.

