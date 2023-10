Aus Sicherheitsgründen Hamburg verbietet weitere pro- palästinensische Demos Stand: 16.10.2023 12:08 Uhr

Es ist ein großer Einschnitt in die Versammlungsfreiheit: Die Hamburger Versammlungsbehörde hat sämtliche pro-palästinensischen Demonstrationen in der Stadt verboten - und zwar bis einschließlich Mittwoch.

Teilnehmer einer pro-palästinensischen Kundgebung vor dem Hauptbahnhof tragen palästinensische Flaggen.

Per Allgemeinverfügung hat die Versammlungsbehörde, die zur Polizei gehört, am Sonntag alle pro-palästinensischen Proteste in der Stadt untersagt. Ursprünglich waren für heute und Mittwoch entsprechende Veranstaltungen angemeldet. Die dürfen nun aber nicht stattfinden. Die Behörde begründete das dreitägige Verbot damit, dass sowohl die öffentliche Sicherheit als auch das Wohl einzelner durch die pro-palästinensischen Demonstrationen gefährdet seien. Vor allem für den Beginn der geplanten israelischen Bodenoffensive rechnet die Polizei mit emotional aufgeladenen Protesten der muslimischen Bevölkerung - insbesondere am Steindamm in St. Georg.

Es drohen Geldstrafe oder Freiheitsentzug

Wer in Hamburg gegen das Verbot verstößt, kann laut der Verfügung eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro bekommen. Wer zu einer pro-palästinensischen Demonstration aufruft oder sie durchführt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe rechnen.

Schon zuvor wurden Demos untersagt

Die Versammlungsbehörde hatte schon zwei für Freitag und Sonnabend geplante pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Dennoch hatten sich am Freitagabend rund 230 Menschen am Hauptbahnhof versammelt. Dort war es auch zu Auseinandersetzungen zwischen pro-palästinensischen Demonstrantinnen und Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei brachte mehrere Demonstrierende zu Boden, wie ein Reporter des NDR berichtete. Es sei zu Handgreiflichkeiten und Schubsereien gekommen. Die laut Polizei insgesamt rund 30 Demonstrantinnen und Demonstranten schwenkten Palästinenserflaggen und riefen "Free Palestine" oder "Hoch die internationale Solidarität". Die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest, sprach Platzverweise aus und beendete den Protest. Schließlich beruhigte sich die Lage wieder.

Hohe Polizeipräsenz am Wochenende

In der Innenstadt war die Polizeipräsenz am Sonnabend hoch. Grund war die Furcht vor Ausschreitungen bei spontanen pro-palästinensichen Aktionen. Nach NDR-Informationen waren alleine am Hauptbahnhof mindestens 20 Polizeifahrzeuge postiert. Vor dem Hamburger Rathaus sowie an der Spitalerstraße standen jeweils sechs weitere Fahrzeuge. Zumeist war die Lage aber ruhig und die Stimmung friedlich.

Lage an den Moscheen am Nachmittag ruhig

Insgesamt waren rund 800 Polizistinnen und Polizisten am Freitag in Hamburg im Einsatz. In der Nähe des Hauptbahnhofs standen zahlreiche Mannschaftswagen von Landes- und Bundespolizei sowie Wasserwerfer und ein Räumpanzer. Bis zum Nachmittag war die Lage rund um den Steindamm im Stadtteil St. Georg ruhig geblieben - auch nach den Freitagsgebeten in den Moscheen. Vereinzelt musste die Polizei anrücken, weil es Streit zwischen Moschee-Besuchenden gab. Vor einer Moschee wurden außerdem pro-palästinensische Flugblätter verteilt.

Schura mahnt zur Besonnenheit

Die Schura Hamburg und Schleswig-Holstein, also die Räte der Islamischen Gemeinden in beiden Ländern, hatte zuvor in einem Schreiben an ihre Mitgliedsgemeinden zur Besonnenheit aufgerufen. "Wir wissen, dass das palästinensische Volk seit vielen Jahren vor Ort unter der Ungerechtigkeit, die durch die israelische Besatzung in Palästina hervorgerufen wird, leidet und wir leiden mit ihnen", hieß es darin. Dennoch könne und dürfe das nicht als Grund dafür herhalten, unschuldige Zivilisten zu ermorden. Im Hinblick auf Kundgebungen hatte es geheißen: "Es ist davon auszugehen, dass extremistische Gruppierungen das Leid der Opfer und unser Mitgefühl ausnutzen wollen, um möglichst viele Menschen auf ihre Kundgebungen zu locken." Dort gehe es oft nicht um legitime Ansprüche, sondern um Provokation und radikale Verschärfungen des Konflikts mit noch mehr Leid und Unruhe auch innerhalb der hiesigen Gesellschaft.

