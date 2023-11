Großeinsatz der Polizei Hinweise auf Bedrohungslage an Hamburger Schule Stand: 08.11.2023 12:49 Uhr

In Hamburg-Blankenese läuft zurzeit ein Großeinsatz: Die Polizei spricht von einer "Bedrohungslage" an der Stadtteilschule in der Frahmstraße.

Nach ersten Erkenntnissen haben zwei junge Personen eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht, beziehungsweise haben eine Waffe gezeigt. Der Polizei sei weiter berichtet worden, dass die beiden im Anschluss den Klassenraum verlassen und unerkannt irgendwohin geflüchtet sein sollen, sagte ein Polizeisprecher. Dies werde nun überprüft. Hinweise auf Verletzte liegen nicht vor.

Schüler sollten sich einschließen

Laut einer Schuldurchsage des Direktors wurden die Schüler und Lehrer kurz vor der vierten Unterrichtsstunde aufgefordert, sich in die Klassenräume einzuschließen. Einsatzkräfte durchsuchen die Schulräume und begleiten Schülerinnen und Schüler aus der Schule. Sie werden zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße 365 gebracht. Dort könnten sich auch Eltern einfinden. Über der Schule kreiste ein Hubschrauber.

Die Polizei bat bei X (ehemals Twitter) darum, den Bereich um die Frahmstraße in Blankenese weiträumig zu umfahren. Auch im Bereich der Schenefelder Landstraße und Simrockstraße kommt es zu Straßensperrungen.

Zum Post bei Twitter

Dieses Thema im Programm:

NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.11.2023 | 12:00 Uhr