Der Messerangriff in Mannheim hat bundesweit Entsetzen und Anteilnahme ausgelöst. Zum Gedenken an den vor zwei Wochen getöteten Polizisten wird heute eine öffentliche Trauerfeier abgehalten.

In Mannheim ist mit einer öffentlichen Trauerfeier des vor zwei Wochen nach einem Einsatz auf dem Marktplatz gestorbenen 29-jährigen Polizisten Rouven Laur gedacht worden. Die Feier fand am Vormittag im Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim statt. Polizeihauptkommissar Rouven Laur war am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

Mehrere tausend Trauergäste in Mannheim

Zur Trauerfeier waren 2.300 Gäste im Mannheimer Rosengarten zusammengekommen - darunter Angehörige von Rouven Laur, geladene Gäste und Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) waren dabei. In seiner Rede würdigte Kretschmann Rouven Laur als jemanden "der sich um Verständigung bemüht hat, der nicht in schwarz-weiß gedacht hat".

Er wollte den Menschen, mit denen er als Polizist in Mannheim in Kontakt kam, auf Augenhöhe begegnen. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg (Grüne)

Auch Landesinnenminister Strobl (CDU) erinnerte im Rosengarten an den getöteten Polizisten. Sein Tod sei ein "Auftrag, sich mit der gleichen Entschlossenheit, mit der er einen tödlichen Angriff auf uns alle abgewehrt hat, denen entgegenzustellen, die unsere Demokratie umbringen wollen".

Die Tat vom 31. Mai wird für immer das Davor und das Danach trennen. Thomas Strobl, Landesinnenminister Baden-Württemberg (CDU)

Mannheims OB Specht: "Grausame Tat im Herzen der Stadt"

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) würdigte die Arbeit der Polizei und von Rouven Laur. "Seine Offenheit, seine Menschlichkeit und sein konsequenter Einsatz für andere, werden uns Vorbild für unser Handeln sein", betonte Specht in seiner Rede. Der Tod von Rouven Laur berühre die Menschen in Mannheim sehr, da sich die grausame Tat im Herzen der Stadt ereignet habe. Auf einem Platz, der sinnbildlich für Dialog und Gemeinschaft stehe, so Specht. Der Tod von Rouven Laur wühle die Menschen in Mannheim deshalb so sehr auf, weil er anderen helfen wollte und dies mit seinem Leben bezahlen musste, so der Oberbürgermeister weiter.

Auch die Heimatstadt von Rouven Laur, Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis), nimmt heute Abschied. Stellvertretend für die Angehörigen des getöteten Polizisten hat Bürgermeister der Stadt, Thomas Seidelmann (parteilos), einen Brief verlesen. Dieser berührte auch die Menschen auf dem Friedrichsplatz sehr.

Sein Tod ist ein brutales und für uns alle herzzerreißendes Zeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft noch so viel verändert werden muss. Thomas Seidelmann, Bürgermeister von Neckarbischofsheim (parteilos)

Nach den Redebeiträgen wurde ein emotionaler Film von Polizei-Kolleginnen und Kollegen gezeigt.

Die Trauerfeier wurde auf einer großen Leinwand in unmittelbarer Nähe auf dem Friedrichsplatz übertragen, sodass Interessierte sie dort verfolgen konnten. Nach SWR-Informationen verfolgten über 1.000 Menschen das Ereignis auf dem Friedrichsplatz.

Großer Trauerzug mit Polizisten durch Mannheimer Innenstadt

Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten zogen am Vormittag in einem Trauerzug quer durch die Innenstadt - vom Mannheimer Stadthaus N1 über die Planken zur Trauerfeier am Wasserturm. Mit dabei waren auch Innenminister Thomas Strobl, OB Christian Specht sowie die baden-württembergische Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. Die Stadt rechnete vorab mit rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Bahnreisende müssen laut Stadt bis in die Mittagsstunden mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt rechnen.

Schon zur Schweigeminute vor etwa einer Woche waren auch viele Bürgerinnen und Bürger auf den Mannheimer Marktplatz gekommen. Dort hatte am 31. Mai ein 25-jähriger Afghane insgesamt sechs Menschen mit einem Messer verletzt. Weil es sich bei ihm offenbar um einen Islamisten handelt, ermittelt die Bundesanwaltschaft in dem Fall.

