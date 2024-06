liveblog Baden-Württemberg ++ Schiffsverkehr bei Karlsruhe vor Einstellung ++ Stand: 01.06.2024 12:28 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst und die Hochwasservorhersagezentrale warnen vor großen Wassermengen in Baden-Württemberg. Die aktuelle Lage im Liveticker.

1.6.2024, 12:28 Uhr

Was tun bei Hochwasser?

Ein Aufenthalt in einem überfluteten Keller oder in einer Tiefgarage sollte auf jeden Fall vermieden werden. Denn wenn der Wasserpegel zu hoch ist, lassen sich manche Türen nicht mehr öffnen. Bei einem überschwemmten Keller ist es auch besonders wichtig, den Strom in allen überschwemmten Räumen auszuschalten - sonst herrscht Stromschlaggefahr. Liegt der Stromkasten im überfluteten Raum, sollte dieser nicht betreten und die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 informiert werden. Anweisungen von Einsatzkräften wie Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sollten befolgt werden.

Falls Sie in einem von Hochwasser bedrohten Gebiet wohnen und eventuell Ihr Haus verlassen müssten, ist es sinnvoll, Notgepäck und eine Dokumentenmappe mit Versicherungsunterlagen und ähnlichem vorzubereiten.

Halten Sie sich bei Starkregen und drohenden Überflutungen von Gewässern fern und suchen Sie höher gelegene Orte auf. Passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den Verhältnissen an. Starkregen macht das Autofahren gefährlich, auch wegen Aquaplaning-Gefahr. Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen: Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern. Auf keinen Fall sollte man mit Schwung durchs tiefe Wasser fahren, denn dann könnte Spritzwasser in den Ansaugbereich des Motors gelangen. Das führt laut ADAC fast immer zu schweren Motorschäden.

1.6.2024, 12:05 Uhr

Ulm und Neu-Ulm erwarten kein 100-jähriges Hochwasser mehr

Die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm gehen nicht mehr von einem extremen Hochwasser aus. "Jedoch wird an der Donau die Meldestufe 4 und an der Iller die Meldestufe 3 erreicht werden", teilten die beiden Kommunen am Samstag mit. Insoweit könnten die Städte eine erste vorsichtige Entwarnung geben. Bei Meldestufe 3 geht man etwa von überfluteten Kellern und Verkehrsbehinderungen aus. Bei Meldestufe 4 droht die Überflutung von bebauten Gebieten in größerem Umfang.

Entgegen bisheriger Prognose gehe man nicht davon aus, dass ein 100-jähriges Hochwasser eintrete. Das sei der aktuelle Stand, sagte eine Sprecherin. Donauwege würden aber nach wie vor wegen des Hochwassers erst einmal gesperrt bleiben. In der Neu-Ulmer Innenstadt sei zur Sicherheit ein mobiler Hochwasserschutz eingebaut worden. In einem anderen Stadtteil sei ein 25 Meter langer Sandsackdamm errichtet worden.

Bei der Donauklinik haben Einsatzkräfte am Samstagvormittag die letzten Vorbereitungen abgeschlossen - die Mauer an der Donau wurde mit einem mobilen Schutzwall erhöht.

1.6.2024, 11:46 Uhr

Katastrophenfall in Neu-Ulm und Augsburg

Wegen der extremen Regenfälle und der steigenden Wasserstände haben am Samstag nach dem Landkreis Günzburg weitere Kreise in Bayerisch Schwaben den Katastrophenfall ausgerufen: die Landkreise Neu-Ulm, Augsburg sowie Aichach-Friedberg östlich von Augsburg. Wie das Landratsamt Augsburg mitteilte, ist damit zu rechnen, dass die Pegelstände in den kommenden Stunden weiter stark ansteigen.

Besonders betroffen sind im Kreis Neu-Ulm die Gemeinden Roggenburg, Ober- und Unterroth sowie Buch. Hier sind Bäche über die Ufer getreten oder kurz davor. Mehrere tausend Sandsäcke sollen Wohngebäude schützen, im Mühlenweiher in Buch werden zusätzlich mehrere Hochleistungspumpen eingesetzt. Grundsätzlich habe sich die Prognose für die Donau aber etwas entspannt, so das Landratsamt.

Im bayerischen Kreis Dillingen ist das Krumbächle über die Ufer getreten, der Süden Krumbachs gleiche inzwischen stellenweise einer Seenplatte, teilte das Landratsamt mit. Die Behörde erwartet die Scheitelwelle der Donau in Dillingen am späten Sonntagnachmittag.

1.6.2024, 11:36 Uhr

Wasser in Wiesensteig muss abgekocht werden

In Wiesensteig (Kreis Göppingen) ist Wasser in das Wasserwerk eingedrungen. In der gesamten Stadt Wiesensteig gilt daher ein Abkochgebot - das heißt Wasser muss abgekocht werden.

1.6.2024, 10:20 Uhr

Jahrhundert-Hochwasser in Günzburg erreicht

Im bayerischen Landkreis Günzburg sind am Samstagvormittag die Pegelstände eines Jahrhundert-Hochwassers erreicht worden - also eines Hochwassers, das im statistischen Mittel einmal in hundert Jahren auftritt. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. Es rief die Menschen auf, sich von Gewässern fernzuhalten und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten. In den betroffenen Gebieten müsse unter anderem mit Stromausfällen gerechnet werden. Der Landkreis befinde sich in einem engen Austausch mit den Kommunen, den örtlichen Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk.

Wegen des extremen Dauerregens und der Hochwasserlage hatte Landrat Hans Reichhart (CSU) am Freitagabend im Kreis Günzburg den Katastrophenfall ausgerufen. Am Freitag hatte der Landkreis vorsorglich 15.000 Sandsäcke befüllen lassen, in der Nacht zum Samstag wurden den Angaben zufolge weitere Sandsäcke gefüllt.

1.6.2024, 9:58 Uhr

Rheinpegel steigt - Schiffsverkehr bei Karlsruhe vor Einstellung

Aufgrund starker Regenfälle und steigender Pegelstände dürfte die Schifffahrt auf dem Rhein zwischen Iffezheim (Kreis Rastatt) und Karlsruhe-Maxau in der Nacht zu Sonntag eingestellt werden. Davon geht die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe aus. "Für den Rhein rechnen wir derzeit mit einem Hochwasser, das so im Bereich liegt, was etwa alle zwei bis zehn Jahre auftritt", sagte Manfred Bremicker von der HVZ dem SWR. "Das heißt, es ist noch kein ungewöhnlich großes Hochwasser am Rhein, sondern eines, was eben immer mal wieder auftritt."

1.6.2024, 9:41 Uhr

Kreis Ludwigsburg: Drei Straßen wegen Neckar-Hochwassers gesperrt

Weil der Neckar aufgrund von Hochwasser allmählich über das Ufer tritt, sind im Kreis Ludwigsburg drei Straßen gesperrt worden, darunter die Landesstraße 1129, die zwischen Ludwigsburg und Pleidelsheim verläuft. Einem Polizeisprecher zufolge steckte auch ein Auto im Wasser fest. Es gebe aber noch keine Evakuierungsmaßnahmen, so der Sprecher. Die Bevölkerung sei über mobile Warnsysteme vorgewarnt worden. Durch den anhaltenden Regen ist der Neckarpegel in Marbach laut der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg seit Freitag von etwa zweieinhalb Metern auf über sechs Meter angestiegen.

1.6.2024, 9:28 Uhr

Leichte Entwarnung in Oberschwaben

Die Hochwasser-Lage in Oberschwaben und am Bodensee hat sich am Samstagmorgen leicht entspannt. "Trotz anhaltenden Dauerregens sind die befürchteten Überflutungen durch Scherzach und Schussen in der Nacht ausgeblieben", teilte die Stadt Weingarten (Kreis Ravensburg) mit. Es gebe zwar leichte Entwarnung, aber die Lage sei weiter angespannt, sagte eine Sprecherin. Im Laufe des Vormittags wolle man sich mit der Feuerwehr weiter besprechen. In Weingarten war Bewohnern am Freitagabend geraten worden, bei Verwandten und Freunden außerhalb der von steigenden Pegelständen gefährdeten Gebiete zu übernachten und Kellerräume und Untergeschosse zu meiden.

Im wenige Kilometer entfernten Meckenbeuren (Bodenseekreis) habe sich die Lage auch etwas entspannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Ich denke, der Zenit ist nach Mitternacht überschritten gewesen." Aktuell würden aber noch Einsätze laufen. In Meckenbeuren war wegen akuter Überflutungsgefahr rund 1.300 Menschen geraten worden, ihr Zuhause zu verlassen. Eine Schule sei mit Sandsäcken gesichert worden, weil noch nicht klar sei, ob die Schussen an der Stelle überlaufen werde, sagte der Sprecher. Generell gehe man aber davon aus, dass die Pegelstände wieder etwas sinken könnten, da viel Wasser schon abgeflossen sei, etwa in den Bodensee.

1.6.2024, 8:44 Uhr

Landesgartenschau in Wangen bleibt geschlossen

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) gilt ebenfalls Hochwasseralarm. Es wurden Dammwände aufgestellt, ein Bürgertelefon ist eingerichtet. Die Landesgartenschau bleibt nach Angaben der Stadt am Samstag geschlossen. Wegen der Wettersituation haben die Organisatoren in der Nacht das Landesturnfest in Weingarten und Ravensburg sowie in den benachbarten Gemeinden abgebrochen. Es hätte bis Sonntag gedauert. Auch im Kreis Biberach warnt das Landratsamt vor Hochwassergefahr, in Ochsenhausen gibt es laut Polizei innerörtliche Umleitungen wegen Straßenüberflutungen.

1.6.2024, 8:26 Uhr

Campingplatz in Waldshut-Tiengen geräumt

Der Betreiber des Campingplatzes in Waldshut-Tiengen hat seine Anlage wegen der Hochwassergefahr am Rhein am Freitagabend vorsorglich geräumt. Er rechnet nach eigenen Angaben mit einem steigenden Flusspegel durch den Zufluss der Thur und von Neuhausen in der Schweiz her. Der Rhein trete jetzt langsam über seine Ufer. Die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg sah am Morgen für den Ober- und Hochrhein eine mäßige bis mittlere Hochwassergefahr.

1.6.2024, 7:57 Uhr

Region Stuttgart: Schifffahrt ist untersagt worden

Der Starkregen in Baden-Württemberg hatte in der Nacht in der Region Stuttgart kaum Auswirkungen. Laut Polizei gab es nur vereinzelt Einsätze. Teilweise seien Sandsäcke und Pumpen zum Einsatz gekommen. Größeren Einfluss nimmt der Dauerregen auf die Schifffahrt. In der Nacht auf Samstag ist die Fahrt auf dem Neckar in der Region untersagt worden. Der Pegelstand in Plochingen steige aufgrund des Dauerregens stark an. Die Schiffe kommen dann nicht mehr unter den Brücken durch und die Strömung wird zu kräftig.

Ein Ausflugsschiff auf dem Neckar in Stuttgart-Bad Cannstatt ist nicht mehr erreichbar, weil der Fluss Hochwasser führt.

Dürfen die Schiffe nicht mehr fahren, müssen sie an einer sicheren Stelle festmachen. Bei weiterem Dauerregen könnte laut Schifffahrtsamt der Verkehr auf dem Neckar erst am Montag wieder aufgenommen werden. Die angeschwemmte Sandmenge am Grund müsse außerdem geprüft werden. Zudem könnten sich auch die Markierungstonnen für die Fahrrinnen durch Treibgut stark verschieben.

Auch bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) ist der Schiffsverkehr auf dem Neckar eingestellt. Unwetterwarnungen vor "ergiebigem Dauerregen" gibt es vom Deutschen Wetterdienst in Heilbronn-Franken für die Kreise Hohenlohe, Schwäbisch Hall, Teile des Main-Tauber-Kreises sowie des Stadt- und Landkreises Heilbronn. Vor allem im Bereich der Hohenloher Ebene wird ein teils extrem ergiebiger Dauerregen erwartet. Dadurch steigen dort Flüsse wie Kocher und Jagst.

1.6.2024, 7:34 Uhr

Hochwasser auch an der Rotach

In vielen Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse in Süddeutschland könnte es am Samstag zu heftigen Überschwemmungen kommen. In der Bodenseeregion ist auch der Wasserpegel der Rotach gestiegen.

1.6.2024, 7:23 Uhr

Urlauber in Meckenbeuren in Notunterkunft

Die Gemeinde Meckenbeuren im Bodenseekreis ist seit gestern Abend besonders vom Hochwasser betroffen. Die Rathausverwaltung rät bis zu 1.300 Menschen in besonders gefährdeten Gebieten, ihre Wohnungen zu verlassen und die vorbereiteten Notunterkünfte beispielsweise im Bildungszentrum aufzusuchen. Reinhard Hermann macht mit seiner Familie gerade Urlaub in Meckenbeuren am Bodensee. Vergangene Nacht ist die Familie in die Notunterkunft gekommen. Er berichtet von der Situation vor Ort:

1.6.2024, 6:59 Uhr

Reutlingen: Straße wegen Erdrutsch teils gesperrt

Die Landesstraße zwischen Reutlingen und Gönningen ist wegen eines Erdrutsches derzeit halbseitig gesperrt. Laut Polizei gilt dies voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein. Grund für den Erdrutsch ist der anhaltende Regen. Aufgrund der Wetterlage steigen die Flusspegel in der Region weiter an. Es besteht vielerorts Hochwassergefahr.

An der Landesstraße zwischen Reutlingen und Gönningen ist ein Erdrutsch nach Dauerregen mit Planen gesichert.

1.6.2024, 6:49 Uhr

Ulm: Wasserpegel steigen, Donau ist über Ufer getreten

Dauerregen hat die Pegel von Donau, Iller und Weihung in der vergangenen Nacht weiter steigen lassen. In Ulm und Neu-Ulm ist die Donau über die Ufer getreten, auch Donauzuflüsse im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach sowie die Weihung in Illerkirchberg sind betroffen. Etliche Straßen sind überschwemmt, die Feuerwehren in der Region sind vielerorts wegen vollgelaufener Keller im Einsatz. Kreise und Kommunen hatten sich bereits gestern auf eine Hochwasserlage vorbereitet. Der Kreis Günzburg (Bayern) hat gestern Abend als erster den Katastrophenfall ausgerufen. In einem ersten Schritt wurden Campingplätze an Günz, Kammel und Mindel evakuiert. Auch der Wohnmobil-Stellplatz am Neu- Ulmer Donaubad wurde gestern Abend geräumt. Außerdem wurde der Hochwasserschutz an beiden Donauufern verstärkt, unter anderem Aussparungen im Damm entlang der Donau geschlossen. Die Uferwege sind teilweise gesperrt. In Illerkirchberg hat die Feuerwehr mobile Hochwassersperren errichtet. Die Stadt Leipheim im Kreis Günzburg hat das Donau-Wasserwerk abgeschaltet, ein anderes Wasserwerk hat die Versorgung mit Trinkwasser übernommen.

1.6.2024, 6:18 Uhr

Braunsbach: Campingplatz vorsorglich geräumt

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in der Region Hohenlohe vor teils extrem ergiebigem Dauerregen. In Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) wurde der Naturcampingplatz vorsorglich von den Betreibern geräumt, rund 50 Gäste traten vorzeitig die Heimreise an. Am Neckar von Besigheim (Kreis Ludwigsburg) bis Heilbronn besteht laut Warn-App NINA eine mäßige Hochwassergefährdung. Im Einzugsgebiet der Neckarzuflüsse Zaber, Leinbach und Elsenz wird ebenfalls eine mäßige Hochwassergefährdung prognostiziert, bei der Sulm eine mittlere. Die Feuerwehren in der Region wappnen sich für mögliche Einsätze. Die Feuerwehr Heilbronn geht von einem Hochwasser aus, wie es etwa alle zehn Jahre vorkommt. Bei Bedarf können schnell Sandsäcke bei einer Heilbronner Firma für Kies und Sand mit einer Maschine abgefüllt werden.

1.6.2024, 5:43 Uhr

Dauerregen: In BW vor allem Wangen im Allgäu betroffen

Im Süden Deutschlands geht weiterhin Dauerregen in beträchtlichen Mengen nieder. Im schwäbischen Sigmarszell (Kreis Lindau) etwa fielen innerhalb eines Tages rund 128 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch in fünf weiteren Städten in Bayern und Baden-Württemberg kamen bis zum frühen Samstagmorgen Niederschlagsmengen von mehr als 100 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zusammen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In Baden-Württemberg war Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) der Ort mit dem meisten Regen, dort fielen rund 108 Liter pro Quadratmeter. In Kißlegg (Kreis Ravensburg) waren es rund 105 Liter. Der Dauerregen hat vielerorts die Wasserstände der Flüsse ansteigen lassen.

1.6.2024, 5:04 Uhr

Flüsse und Bäche steigen weiter an

Inzwischen ist bei vier Pegeln in Baden-Württemberg der jeweilige Messwert für ein 50-jährliches Hochwasser überschritten worden. Neben der bereits erwähnten Lindach in Kirchheim unter Teck Kreis Esslingen) ist das bei der Kanzach in Unlingen (Kreis Biberach), der Schmiddis (Kreis Ravensburg) und dem Stehenbach in Unterstadion (Alb-Donau-Kreis) der Fall. Acht weitere Flüsse und Bäche erreichen derzeit die Marke für ein 20-jährliches Hochwasser.

1.6.2024, 3:01 Uhr

Hochwasservorhersagezentrale rechnet mit sehr großen Hochwassern

An zahlreichen Pegeln in der östlichen Landeshälfte steigen die Wasserstände laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) derzeit rasch an. Dort könnten sich sehr große Hochwasser bilden, wie die Behörde in der Nacht mitteilte.

Insbesondere im Raum Oberschwaben sind demnach sogar 50- bis 100-jährliche Hochwasser und sogar darüber hinaus möglich. Hierdurch könnten sich größere Überflutungen in bebauten Gebieten und Ortslagen ergeben.

1.6.2024, 2:37 Uhr

Bodenseekreis: Feuerwehren füllen tausende Sandsäcke

Der Bodenseekreis hat ein zentrales Sandsacklager an der Messe in Friedrichshafen in Auftrag gegeben, wie der Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis mitteilte. Der Kreis Sigmaringen liefere dorthin im Laufe der Nacht 10.000 Sandsäcke. Mehrere Tausend weitere Sandsäcke würden von Feuerwehren aus dem Kreis angeliefert. Laufend würden weitere Sandsäcke bei den Feuerwehren Tettnang und Überlingen befüllt, mit denen vor Ort Gebiete gesichert werden.

1.6.2024, 1:53 Uhr

Stehenbach und Lindach erreichen kritische Hochwassermarken

An zahlreichen Orten im Land sind bereits kritische Hochwassermarken überschritten worden. Laut der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg liegt der Pegel des Stehenbach in der Gemeinde Unterstadion (Alb-Donau-Kreis) mit derzeit 2,52 Metern nur noch drei Zentimeter unter dem Wert des 50-jährlichen Hochwassers. Auch der Pegel der Lindach in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat mit derzeit 2,96 Metern den Wert eines 20-jährlichen Hochwasser (2,77 Meter) bereits deutlich überschritten.

1.6.2024, 1:18 Uhr

Empfehlung für Meckenbeuren: 1.300 Menschen sollten Häuser verlassen

Auch im baden-württembergischen Bodenseekreis mussten bereits Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wegen akuter Hochwassergefahr wurde am Freitagabend rund 1.300 Menschen in Meckenbeuren geraten, woanders zu übernachten. Es handele sich um keine Evakuierung, sondern um eine Empfehlung, sagte eine Gemeindesprecherin.

Die Feuerwehr informiert den Angaben zufolge mit Durchsagen die betroffenen Anwohner, die für die kommenden Nächte bei Angehörigen oder Freunden unterkommen sollen. Alternativ gibt es einen Schutzraum in einem Bildungszentrum, weitere Unterkünfte etwa in der Schule seien in Vorbereitung.

1.6.2024, 1:11 Uhr

Mehrfamilienhaus in Lindau evakuiert - Straßen überflutet

Blicken wir ein wenig über die Landesgrenze hinaus auf die bayerische Seite des Bodensees: Dort musste in Lindau vorsorglich ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Weil Wasser eingedrungen war, habe die Möglichkeit eines Kurzschlusses bestanden, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Bewohner des Hauses wurden demnach mit einem Bus zu einer Turnhalle gebracht, in der sie die Nacht verbringen konnten.

Einige Straßen und Unterführungen im Stadtgebiet seien überflutet, der Stadtbus-Verkehr sei eingestellt, so die Sprecherin weiter. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk seien im Dauereinsatz. Es gebe regelmäßige Lagebesprechungen zwischen Rettungskräften, Feuerwehr, Polizei und Landratsamt.

1.6.2024, 1:09 Uhr

Hochwasserrisiko in Weingarten: Anwohner sollen Untergeschosse meiden

Viele Bewohner der Stadt Weingarten bei Ravensburg sollen die Untergeschosse meiden und auf keinen Fall im Keller schlafen. Diese Empfehlung gaben die Stadtverwaltung sowie die Feuerwehr heraus. "Sofern dies nicht möglich ist, wird dringend angeraten, die betroffenen Gebiete zu verlassen", teilte die Stadt in der Nacht zu Samstag mit. Es werde eine Notunterkunft eingerichtet.

"Vorsorglich können Sie noch versuchen, wertvolle Gegenstände aus Keller oder Erdgeschoss nach oben zu bringen", hieß es auf der Seite der Einsatzkräfte. "Es ist leider zur Zeit unklar, wie schnell die Pegel im weiteren Verlauf steigen werden. Daher gilt besondere Vorsicht!" Bettlägrige und betreuungsbedürftige Menschen sollten sich bei einer Hotline melden. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, machte die Feuerwehr am späten Abend in den betroffenen Straßen auch entsprechende Durchsagen.

Der Landkreis Ravensburg teilte am Freitagabend mit, es sei nicht auszuschließen, dass einzelne Städte oder Gemeinden möglicherweise Evakuierungsentscheidungen treffen könnten. Er bat "Bürgerinnen und Bürger noch einmal nachdrücklich, sich die NINA-Warnapp auf das Handy zu laden und diese so einzustellen, dass bei einer Evakuierungsmeldung ein Alarm ertönt. Dazu muss das Handy angeschaltet sein und darf sich nicht im Flugmodus befinden."

1.6.2024, 0:57 Uhr

Regensummen von bis zu 150 Liter pro Quadratmeter

Am stärksten sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Regionen Oberschwaben und Ostalb betroffen. So werden in Ravensburg etwa Niederschlagsmengen zwischen 60 und 100 Liter pro Quadratmeter erwartet. Im südlichen Oberschwaben sowie auf der Ostalb können demnach sogar extreme Regensummen von bis zu 150 Liter pro Quadratmeter erreicht werden. "Da fällt quasi eine Monatsmenge Regen innerhalb von zwei Tagen", sagte ein DWD-Meteorologe am Freitagnachmittag. "Es ist vergleichbar mit den Regenmengen, die vor Kurzem im Saarland herunterkamen."

1.6.2024, 0:54 Uhr

Jahrhunderthochwasser droht im Osten Baden-Württembergs

Durch teilweise extremen Dauerregen sind Experten zufolge Jahrhunderthochwasser im Osten Baden-Württembergs möglich. Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) geht einer Hydrologin zufolge davon aus, dass die Hochwasser in der Nacht von Freitag auf Samstag ihr Maximum erreichen.

Denkbar seien Hochwasser, wie sie nur einmal in 100 Jahren zu erwarten sind, insbesondere in den Donau- und Bodenseezuflüssen der Region Oberschwaben. Das betreffe etwa die Bodenseezuflüsse Schussen und Argen sowie die Donauzuflüsse Riss und Rot. Auch in der Region Ostalb werde teilweise vor sehr großem Hochwasser gewarnt, sagte die Hydrologin am Freitagnachmittag.

1.6.2024, 0:47 Uhr

Warnung vor extremem Unwetter

Seit Stunden schon regnet es in Baden-Württemberg. Vor allem der Osten des Landes ist betroffen, hier gilt die höchste Unwetter-Warnstufe 4 - Warnung vor extremem Unwetter. Sie soll noch bis 24 Uhr am Sonntag gelten. Die aktuelle Entwicklung können Sie ab sofort hier in unserem Liveticker verfolgen.

