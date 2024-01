Trauerfeier in Offenburg Abschied von Wolfgang Schäuble Stand: 05.01.2024 05:41 Uhr

Mit einer Trauerfeier in seiner Heimat Offenburg wird heute Abschied von Wolfgang Schäuble genommen. Zahlreiche Weggefährten werden zum Trauerakt für den langjährigen CDU-Bundespolitiker erwartet.

Großer Abschied für einen großen Staatsmann: Die Stadt Offenburg (Ortenaukreis) erweist Wolfgang Schäuble am Freitag, 5. Januar 2024, die letzte Ehre und richtet für ihren Ehrenbürger einen mehrstündigen Trauerakt aus. Hunderte Gäste werden erwartet. Nach einem Trauergottesdienst und einem Trauerzug durch die Stadt wird der langjährige CDU-Bundespolitiker und ehemalige Bundestagspräsident auf dem Waldbachfriedhof beigesetzt.

Wolfgang Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren gestorben.

Trauergottesdienst und Trauerzug mit Politprominenz

Um 11 Uhr beginnt der Trauergottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche in Offenburg, Schäubles Heimatgemeinde. Heike Springhart, die Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, wird die Trauerfeier leiten.

Viele prominente Politikerinnen und Politiker wollen in dem rund eineinhalbstündigen Gedenken das Leben und Wirken ihres langjährigen Wegbegleiters würdigen. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz wird eine Trauerrede halten. Nachrufe wird es auch von BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und dem CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel geben. Für die Stadt Offenburg spricht Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) und für die Familie Christine Strobl als älteste Tochter. Auch die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wird laut Redaktionsnetzwerk Deutschland bei der Trauerfeier dabei sein.

Zahlreiche Trauerkränze wurden in Offenburg abgelegt.

Danach wird sich ein Trauerzug zum historischen Waldbachfriedhof aufmachen, wo Schäuble in einem Ehrengrab beigesetzt wird. Trauerfeier und Beisetzung sind öffentlich - das hatte sich Schäuble ausdrücklich gewünscht.

Ablauf der Trauerfeier von Wolfgang Schäuble in Offenburg Am Morgen: Wolfgang Schäuble wird in der Evangelischen Stadtkirche aufgebahrt. Totenwache durch die Bundespolizei. 11 Uhr bis 12:30 Uhr: Trauergottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche mit Liveübertragung in die Reithalle im Kulturforum. Ab etwa 12:30 Uhr: "Großes militärisches Ehrengeleit" an der Hauptstraße bei der Evangelischen Stadtkirche. Ab etwa 13 Uhr bis 13:30 Uhr: Trauerzug durch die Offenburger Innenstadt, Ehrenspalier der Bürgerwehren auf der Zauberflötenbrücke. 14 Uhr: Beisetzung von Wolfgang Schäuble auf dem Waldbachfriedhof, im Kreise seiner Familie und Ehrengästen. Im Anschluss: Zugang für die Öffentlichkeit.

SWR überträgt die Trauerfeier live

Der SWR wird den Trauergottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche ab 10:50 Uhr live im Fernsehen übertragen. Die "SWR Extra"-Sendung wird auch online gestreamt und im SWR Aktuell-Radio gesendet.

Der SWR-Livestream wird außerdem in die Offenburger Reithalle im Kulturforum übertragen. Hierfür wurde eine Videoleinwand aufgebaut. In der Halle können bis zu 800 Personen die Trauerfeier verfolgen.

Live: SWR überträgt Trauerfeier für Wolfgang Schäuble Der SWR überträgt die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg am Freitag, 5. Januar, ab 10:50 Uhr bis circa 13:30 Uhr live im TV, im SWR Aktuell-Radio, hier im Web, in der SWR Aktuell App und auf Facebook. Die Übertragung wird von folgenden Sendern übernommen: n-tv, WELT TV und phoenix.

Rund zwei Wochen später Trauerstaatsakt in Berlin

Eine weitere große Ehrung wird es in rund zwei Wochen in Berlin geben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble angeordnet. Dieser wird vom Bundestag am 22. Januar im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes ausgerichtet.

Zum Trauerstaatsakt werden hunderte Ehrengäste aus dem In- und Ausland erwartet, darunter auch die Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Sendung am Fr., 5.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

