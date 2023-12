"Es geht ums Geld" Palmer tritt bei Kommunalwahlen für Freie Wähler an Stand: 04.12.2023 16:05 Uhr

Nach seinem Austritt aus den Grünen will der nun parteilose Tübinger Oberbürgermeister Palmer bei der Kommunalwahl 2024 für die Freien Wähler antreten. Als Grund nennt er die Stadtfinanzen, die er hofft, so mitbestimmen zu können.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) will bei der Kommunalwahl im Juni 2024 für die Freie Wählervereinigung im Kreis Tübingen (FWV) antreten. Über seine Motivation sagte Palmer: "Es geht ums Geld." Für das kommende Jahr seien 60 Millionen Euro an Kreisumlage geplant. Im Kreistag könne er die Höhe der Kreisumlage mitbestimmen - und damit vielleicht die Summe, die in seine Stadt für Projekte zurückfließe. Es sei also sinnvoll, wenn der Oberbürgermeister im Kreistag sitze, sagte er bei einer Pressekonferenz am Montagmorgen im Tübinger Landratsamt. Im Gegensatz dazu lehnen es die Grünen, bei denen Palmer lange Mitglied war, ab, dass Bürgermeister auch Kreisräte sind. Deshalb war Palmer bisher nicht im Kreistag vertreten.

Boris Palmer war lange Jahre bekannt als grüner OB, der sich heftig mit seiner Partei streitet. Im vergangenen Jahr wollten ihn die Grünen aus der Partei ausschließen. Dafür reichte es laut dem Schiedsgericht nicht. Palmer und die Partei einigten sich dann darauf, die Parteimitgliedschaft zunächst ruhen zu lassen. Er trat erneut als OB an und später aus der Partei aus. Seitdem ist er parteiloser OB in Tübingen. Laut Palmer seien die Freie Wählervereinigung eine Bürgermeister-Fraktion.

Palmer: Kommunalwahlen im Juni 2024 im Blick

Bei den baden-württembergischen Kommunalwahlen am 9. Juni im kommenden Jahr will Boris Palmer nun für die Freien Wähler antreten und für sie im Tübinger Kreistag sitzen. Mit 16 Sitzen ist die FWV nach den Grünen mit 18 Mitgliedern die zweitstärkste Fraktion im Tübinger Kreistag. Thomas Hölsch, Bürgermeister in Dußlingen und Fraktionsvorsitzender der FWV, sagte dem SWR: "Es ist gut, wenn sich der Oberbürgermeister der größten Stadt im Kreis der Fraktion anschließt". Es gebe bei den Freien Wählern bereits zahlreiche Bürgermeister, die sich auf kommunaler Ebene aktiv einbringen.

Wir haben mal bei den Tübingerinnen und Tübingern nachgefragt, was sie von der Entscheidung Palmers halten.

Wer sind die Freien Wähler? Freie Wähler gibt es in Deutschland seit den 1950er-Jahren. Sie treten auf kommunaler Ebene als Wählervereinigung an, bewusst ohne Parteibuch.



Seit 2009 gibt es aber auch eine Partei "Freie Wähler". Gegründet wurde sie in Bayern vom derzeitigen stellvertretenden Ministerpräsidenten Bayerns, Hubert Aiwanger, der auch seitdem Vorsitzender der Freien Wähler in Bayern ist. Er wollte mit der Partei auch auf Landesebene Einfluss nehmen. Seitdem gibt es Streit um den Namen. In Baden-Württemberg gibt es ebenfalls einen Landesverband.

Freie Wählervereinigung: eine "Bürgermeister-Fraktion"

Bei den Freien Wählern fühlt sich Palmer wohl, sagte er, weil sie für einen modernen Konservatismus stünden. Sie machen sich, so Palmer, für ökologische Veränderungen stark. Dabei bleiben sie in anderen Bereichen konservativ. Außerdem ist dem Tübinger OB die Abgrenzung zu anderen Freien Wählern wichtig — wie zum Beispiel von denen in Bayern. In Baden-Württemberg tritt der Verein auf kommunaler Eben auf. Es gebe keinen Fraktionszwang und keine Teilnahme an Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen.

