Zwei Tote und mehrere Verletzte Anklage nach Messerattacke von Brokstedt Stand: 27.04.2023 13:38 Uhr

Ende Januar dieses Jahres soll ein Mann in einem Regionalzug Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Dabei gab es mehrere Tote. Nun ist Anklage erhoben worden.

Der Bahnhof Brokstedt.

Drei Monate nach der tödlichen Messerattacke in einem Zug in Brokstedt (Kreis Steinburg) sind die Ermittlungen offenbar abgeschlossen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Itzehoe ist der mutmaßliche Täter jetzt angeklagt worden - und zwar wegen Mordes und versuchten Mordes.

Angriff mit dem Messer

Konkret handelt es sich laut einer Erklärung der Staatsanwaltschaft um zwei Fälle des Mordes sowie vier Fälle des versuchten Mordes. Am Nachmittag des 25. Januars soll der mutmaßliche Täter Ibrahim A. im vollbesetzten Regionalzug von Kiel nach Hamburg wahllos auf die Reisenden eingestochen haben. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger, die auf dem Heimweg von der Berufsschule in Neumünster waren, starben durch die Messerattacke. "Sodann soll er mit dem Messer vier weiteren Fahrgästen, zwei Frauen und zwei Männern, erhebliche Verletzungen beigebracht haben, um auch diese Personen zu töten", heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft.

Tatmotiv: Verärgerung über persönliche Situation?

Die Staatsanwaltschaft geht nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, obwohl Ibrahim A., der kurz vorher aus einer Hamburger Haftanstalt entlassen worden war, sich dort mit Anis Amri, dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, verglichen haben soll. Vielmehr sieht die Staatsanwaltschaft als Tatmotiv die Verärgerung über seine persönliche Situation. Aktuell sitzt Ibrahim A. in Neumünster in Untersuchungshaft.

2014 war Ibrahim A. nach Deutschland eingereist und hatte angegeben, staatenloser Palästinenser aus dem Gazastreifen zu sein. Seine Staatenlosigkeit wurde allerdings nie offiziell festgestellt.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2023 | 12:00 Uhr