Polizeieinsatz in Schwerin Abschiebeversuch in Kirchengemeinde eskaliert Stand: 20.12.2023 15:30 Uhr

Im Zusammenhang mit einer geplanten Abschiebung ist es in einer Kirchengemeinde in Schwerin am Mittwochmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zwei Männer hatten laut Polizei versucht, sich einer Abschiebung zu entziehen. Der Flüchtlingsrat kritisierte das Vorgehen der Polizei.

Beim Versuch, zwei Männer für eine geplante Abschiebung abzuholen, ist die Polizei am Mittwochmorgen im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz zunächst auf Widerstand gestoßen. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge sollten zwei 18 Jahre und ein 22 Jahre alte Männer abgeschoben werden. Die Lage habe sich jedoch anders entwickelt als geplant, denn eine Frau habe versucht, dies zu verhindern, so die Sprecherin. Sie habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Eine männliche Person sei mit Schnittverletzungen in den Räumlichkeiten von Polizisten angetroffen worden. Beide wurden dem Rettungsdienst übergeben und medizinisch behandelt. Gegen die Frau seien Strafverfahren wegen Bedrohung und Nötigung eingeleitet worden, so die Polizei.

Abschiebung wurde zunächst ausgesetzt

Die Polizei hatte zunächst davon gesprochen, dass die beiden Männer aus dem Irak stammen würden, ihre Angaben aber mittlerweile korrigiert. Nach Angaben der Nordkirche und der Flüchtlichtlingshilfe handelte es sich um eine sechsköpfige Familie aus Afghanistan, darunter auch Kinder, aus der die beiden volljährigen Söhne abgeschoben werden sollten. Nach Informationen des Flüchtlingsrates wurde die Abschiebung im Zuge des Polizeieinsatzes zunächst ausgesetzt. Die Polizei bestätigte mittlerweile, dass die beiden Männer zunächst nicht abgeschoben worden seien. Über das weitere Vorgehen müsse nun die Ausländerbehörde in Kiel entscheiden. Mittlerweile ist klar, dass es sich bei der Frau, die die Abschiebung zu verhindern versucht hatte, um die 47-Jährige Mutter der beiden Männer handelt. Die Familie habe sich sich zu diesem Zeitpunkt im Kirchenasyl der evangelischen Petrusgemeinde in einer kleinen Straße am Rande eines Plattenbaugebiets befunden.

Polizeieinsatz mit Rammbock und Kettensäge

Die Polizei hatte die Anwohner gebeten, das Gebiet zu meiden und sprach zunächst von einer Gefährdungslage. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, Spezialkräfte und Krankenwagen waren vor Ort. Beamte waren zunächst mit einem Rammbock und einer Kettensäge zu dem Kirchengebäude vorgedrungen, da es den Angaben zufolge Indizien gegeben habe, dass sich die Männer verschanzt hatten. Gleichzeitig sei ein Verhandlungsteam im Einsatz gewesen, das Gespräche führte und nach Angaben der Polizeisprecherin zunächst deeskalierend wirken konnte. In die Wohnung vorgedrungen sei die Polizei erst, als aus den Räumlichkeiten ein "Gläserklirren wahrgenommen" worden war, so die Polizeisprecherin. Bei der anschließenden Durchsuchung seien bei der Mutter, dem 22-jährigen Sohn und der 13-jährigen Tochter am Körper versteckte Messer gefunden worden. Der 22-jährige Sohn habe sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Wohnung vor dem Zugriff der Polizei selbst verletzt, so die Polizei. Der Einsatz der Spezialkräfte erfolgte laut Polizei mit "einfacher körperlicher Gewalt", Hilfsmittel oder Waffen seien nicht eingesetzt worden.

Flüchtlingsrat: Familie wohl über Spanien eingereist

Ulrike Seemann-Katz vom Flüchtlingsrat in Mecklenburg-Vorpommern zufolge ist die Familie zunächst über Spanien in die EU eingereist, dann nach Schleswig-Holstein gekommen und habe schließlich Kirchenasyl in Schwerin bekommen. Abgeschoben werden sollten Mitglieder der Familie offenbar auf Amtshilfeersuchen aus Schleswig-Holstein. Demnach handele es sich um einen Fall des Dubliner Übereinkommens, demzufolge Asylsuchende in dem EU-Staat einen Antrag auf Asyl stellen müssen, in den sie eingereist sind.

Seemann-Katz: "Erschreckendes Signal an Schutzsuchende"

"Mir fehlen die Worte", sagte Seemann-Katz bei NDR MV Live und bezeichnete das Vorgehen der Polizei als "brutal". Es sei ihrer Ansicht nach das erste Mal, dass das Kirchenasyl in Mecklenburg-Vorpommern von der Polizei gebrochen und diese "rote Linie überschritten" wurde. Dies habe Auswirkungen auf alle Kirchengemeinden in MV und sei ein "erschreckendes Signal an alle Schutzsuchenden" und "Kirchengemeinden, die Zuflucht bieten". Nicht einmal an Weihnachten dürften sich Geflüchtete sicher fühlen, kritisierte Seemann-Katz.

Was ist Kirchenasyl?

Kirchen können Geflüchtete, denen im Fall einer Abschiebung Verletzungen ihrer Menschenrechte oder sogar der Tod drohen, zeitlich begrenzt in ihren Räumen aufnehmen. In diesem Zeitraum können sich die Betroffenen rechtlich beraten und den Fall noch einmal überprüfen lassen. Bei dem Kirchenasyl handelt es sich um eine traditionell stille Übereinkunft zwischen Kirche und Staat. Seit dem frühen Mittelalter konnten Geflüchtete demnach Schutz in kirchlichen Gebäuden finden - bis ins 16. Jahrhundert hinein. Mit dem Machtverlust der Kirche wurde das Kirchenasyl jedoch immer stärker eingeschränkt. Erst seit den 1980er-Jahren hat sich in Deutschland ein neues Kirchenasyl für Menschen herausgebildet, die abgeschoben werden sollen. Rechtlich festgeschrieben ist das Kirchenasyl aber nicht. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche befanden sich Anfang Dezember bundesweit 643 Menschen im Kirchenasyl.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.12.2023 | 16:00 Uhr