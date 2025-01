Täter flüchtig Zwei Tote durch Schüsse in Bad Friedrichshall-Kochendorf Stand: 07.01.2025 21:04 Uhr

In Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg sind zwei Männer durch Schüsse getötet und ein weiterer Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter ist flüchtig - die Polizei geht derzeit aber nicht von einer Gefährung der Bevölkerung aus.

In Bad Friedrichshall-Kochendorf (Kreis Heilbronn) sind am Dienstag zwei Männer durch Schüsse in einer Firma getötet worden. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn dem SWR. Der Täter sei flüchtig, es bestehe aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung.

Opfer arbeiteten in der Maschinenbaufirma

Bei den Opfern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um Mitarbeiter der Maschinenbaufirma.

Der Bürgermeister der Stadt, Timo Frey (CDU), äußerte sich noch am Abend. Er sei sehr betroffen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Firma sei in der Region bekannt und ein größerer Arbeitgeber. Nach seiner Schätzung arbeiten bis zu 400 Menschen bei dem Unternehmen. Weitere Informationen konnte er zunächst nicht nennen.

Die Polizei ist mit Spezialeinsatzkommando (SEK) und Großaufgebot vor Ort und sucht mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Dieser soll sich gegen 17:45 Uhr maskiert in die Firma begeben und dort auf die Männer geschossen haben.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

