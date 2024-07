Bundespolizei Brände auf Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg Stand: 29.07.2024 13:53 Uhr

Am frühen Montagmorgen hat es zwei Kabelbrände auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg gegeben. Die Bremer Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem gezielten Angriff aus.

Spuren und Beweismittel würden darauf hinweisen, dass die Täter gezielt Leitungen in einem Kabelschacht im Bereich des Bremer Bürgerparks angezündet haben, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zeitgleich gab es einen ähnlichen Vorfall an der Bahnstrecke bei Hamburg. Die Deutsche Bahn sprach in einer ersten Stellungnahme von Vandalismus. Der Staatsschutz prüft nach Polizeiangaben, ob die Tat einen politisch motivierten Hintergrund haben könnte. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 beim Kriminaldauerdienst melden.

Bahnverkehr zwischen Bremen und Hamburg eingeschränkt

Für die Ermittlungs- und Reparaturarbeiten wurde die Bahnstrecke zwischen Bremen und Sagehorn (Landkreis Verden) gesperrt. Das sorgt seit dem Morgen für Verspätungen und Zugausfälle im Regional- und Fernverkehr. ICE-Züge, die über Bremen nach Hamburg fahren, können nicht am Bremer Hauptbahnhof halten und werden stattdessen über Kirchweyhe (Landkreis Diepholz) umgeleitet. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, die Züge des Nahverkehrs zu nutzen. Regionalzüge fahren weiterhin auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg, sagte ein Sprecher des Metronoms. Es komme allerdings zu Verspätungen und teilweise auch zu Zugausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich erst am Abend abgeschlossen sein, so die Deutsche Bahn.

