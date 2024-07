Bad Ems in Rheinland-Pfalz Historisches Gebäude "Haus Vier Türme" brennt Stand: 03.07.2024 14:55 Uhr

Das historische "Haus Vier Türme" im rheinland-pfälzischen Bad Ems hat am Morgen Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist aus dem 17. Jahrhundert und Teil des UNESCO-Welterbes.

Bis das Feuer endgültig gelöscht sei, kann es nach Einschätzung der Feuerwehr noch bis Donnerstagmorgen dauern. Warum es ausgebrochen ist, ist laut Polizei aktuell noch unklar. Das Feuer ist demnach mittlerweile unter Kontrolle. Die Polizei fordert die Anwohner aber immer noch auf wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Die Werksfeuerwehr von ThyssenKrupp Rasselstein aus Andernach ist aktuell auch an den Löscharbeiten in Bad Ems beteiligt. Diese verfügt über ein spezielles Fahrzeug mit einem Teleskoparm. Dadurch komme die Feuerwehr viel weiter in das Gebäude rein, um das Feuer löschen zu können.

Kompletter Dachstuhl der Karlsburg in Bad Ems stand im Vollbrand

Der komplette Dachstuhl der Karlsburg hat nach Angaben von Bürgermeister Oliver Krügel (CDU) gebrannt. "Die Schäden sind augenscheinlich massiv", sagt Krügel. Im Innenraum sollte in den nächsten Monaten der Ausbau für ein Hotel beginnen. Dieses sollte noch in diesem Jahr eröffnen. Die Schadenshöhe, die durch den Brand entstanden ist, sei derzeit noch unklar.

Das Gebäude sei stadtbildprägend, sagt Bürgermeister Krügel. "Durch den Brand ist die historische Bausubstanz des Gebäudes unwiderruflich verloren gegangen." Das sei für die Stadt dramatisch, da das Gebäude auch Teil der UNESCO Welterbe Anerkennung "Great Spa Towns of Europe" ist. "Bad Ems ist an diesem Tag traurig und auch ein Stück weit fassungslos", sagt Krügel.

Karlsburg prägnant durch seine "Vier Türme"

Seine vier Ecktürme gaben dem barocken Gebäude laut der Stadt Bad Ems seinen Namen. Einst logierten dort eine Reihe europäischer Könige. Für Zar Alexander II. waren die "Vier Türme" seine inoffizielle Sommerresidenz. Nebenan befindet sich das Badhaus und bis zur Lahn sind es nur wenige Gehminuten.

