Bericht aus Berlin, 11.12.2016

Schöne Bescherung: Wohin steuert Europa?

2016 war kein gutes Jahr für Europa: der Brexit, Streit in der Flüchtlingspolitik und das Erstarken antieuropäischer Populisten in vielen Ländern. Wie geht es 2017 weiter? Was muss und was wird passieren, um die Herausforderungen zu meistern? | mehr