Kosmischer Kalender Wenn das Weltall nur ein Jahr alt wäre

Vom Urknall bis zum Ampel-Ende in 365 Tagen: Wenn man die Geschichte des Universums auf ein Jahr herunterbricht, ergeben sich neue Perspektiven - und die Erkenntnis, dass wir Menschen ziemlich spät dran waren.

Von Constanze Fett und Ralf Kölbel, SWR

Die Geschichte des Universums in nur einem Jahr erzählt - das ist die Idee hinter dem kosmischen Kalender des amerikanischen Astronomen Carl Sagan. Wird das Alter des Universums von 13,8 Milliarden Jahren auf ein Jahr herunter skaliert, dann entspricht eine Sekunde im Kosmischen Kalender 438 Jahren, jede Stunde etwa 1,58 Millionen Jahren und jeder Tag etwa 37,8 Millionen Jahren.

Der Urknall, die Entstehung des Universums, findet im kosmischen Kalender um Punkt Mitternacht des ersten Januars statt. In den darauffolgenden Wochen formen sich unzählige Sterne und Planeten und auch unsere Milchstraße.

Ab September gibt es Leben auf der Erde

Unser Sonnensystem und damit auch unsere Erde entsteht im kosmischen Kalender erst am 2. September. Das erste Leben auf der Erde entwickelt sich ab Mitte September, also vor circa 3,5 Milliarden Jahren. Anfang Oktober betreiben die ersten Cyanobakterien Photosynthese.

Mehrzellige Organismen entstehen im November, woraus sich dann am 14. Dezember die ersten Vorläufer von Insekten und am 17. Dezember Fische und erste Amphibien-Arten entwickeln.

Am 25. Dezember kommen die Dinosaurier auf die Erde, der Tyrannosaurus Rex dann am 29. Dezember und werden dann schon am 30. Dezember von einem Asteroiden ausgelöscht. Die Entwicklung des Menschen erfolgt erst spät am 31. Dezember. Der moderne Mensch würde erst zwei Minuten vor Mitternacht auftauchen.

Die Entwicklung des Menschen passt in wenige Stunden

Die gesamte Menschheitsgeschichte passt also in die letzten Minuten der bisherigen Geschichte unseres Weltalls. In der letzten Sekunde entdeckt Kopernikus, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Die industrielle Revolution krempelt den Arbeitsmarkt um. Marie Curie entdeckt Radium, Bertha Benz fährt als Erste mit einem Auto, die Berliner Mauer wird gebaut und Apollo 11 fliegt auf den Mond.

Die Berliner Mauer wird wieder abgerissen, die Spice Girls landen ihren ersten Superhit und das menschliche Erbgut wird entschlüsselt. Und die erste KI gewinnt gegen einen Menschen im Schach. Die Liste könnte noch ewig weitergehen.

Der kosmische Kalender gibt uns ein Gefühl für die zeitliche Dimension unseres Universums. Und wenn an Silvester um Mitternacht die letzten drei Sekunden des Jahres anbrechen, können wir auch die letzten 1000 Jahre unserer Geschichte runterzählen.