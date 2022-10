Extremwetter durch Klimawandel App soll bei Hochwasserschutz helfen Stand: 12.10.2022 08:25 Uhr

Starkregen, Überschwemmungen und Sturzfluten - wegen des Klimawandels kommt es künftig häufiger zu Wetterextremen. Beim Hochwasserschutz soll nun eine App helfen, unbekannte Gefahrenstellen vorher zu erkennen.

Von Frank Grotelüschen

Juli 2021, die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal: Mehr als 130 Menschen sterben, an die 500 Gebäude werden zerstört. Die Auswirkungen sind auch deshalb so desaströs, weil manche Häuser, Straßen und Brücken ungünstig gebaut sind: Bei Starkregen behindern sie den schnellen Abfluss der Wassermassen, aus einer Flut wird eine Sturzflut. Selbst kleine Ursachen können beträchtliche Folgen haben, etwa ein Absperrgitter in einem Bachlauf. Treibgut, so erzählt es Katharina Haupenthal von der Hochschule Trier, was im Fall des Starkregens mitgespült werde, hänge dann vor diesem Gitter fest. Was in der Folge dazu führe, dass das Wasser ansteige und in die Gärten reinfließe.

Roboter soll nach Wasserfallen fahnden

Solche Hindernisse, an denen sich Wasser stauen und nicht abfließen kann, gibt es viele. Doch längst nicht alle sind bekannt und kartiert - und können daher auch nicht systematisch beseitigt werden. Deshalb arbeitet ein Forschungsteam aus Trier und Koblenz nun an Techniken, die solche Hindernisse genauer identifizieren sollen. So soll ein kleiner Rover in Risikogebieten nach potenziellen Wasserfallen fahnden, und zwar per Laserscanner.

Die Idee ist, so Haupenthal, dass er durch die Straßen fahren und Unebenheiten in Bürgersteigen, in Straßen, in kleinen baulichen Bedingungen erkennen kann. Da könnte man zum Beispiel sehen, wo gibt es Probleme, wo wird das Wasser vielleicht abgeleitet in den Keller eines Hauses? Und wo müsste dann durch die Gemeinde etwas geändert werden?

Bewohner können Gefahrenstellen melden

Bei einer zweiten Technik ist die Mitarbeit von Anwohnern gefragt: Sie wissen oft am besten, wo sich in ihrem Ort, wenn es ordentlich schüttet, das Wasser staut. Die Idee: Per Smartphone-App sollen die Leute an die Behörden melden, wenn sie eine kritische Stelle entdeckt haben. Eine erste Version sei schon fertig, so Haupenthal und zeigt auf ihr Smartphone. "Die App kann meinen Standort erfassen. Und über eine Eingabemaske gibt es die Möglichkeit, die Art des Missstandes auszuwählen, beispielsweise 'Verstopfung durch Ablagerung'." Nutzer können außerdem noch einen kurzen Problembericht eingeben, das Hindernis fotografieren und dann an die Betreiber verschicken.

Klingt ziemlich einfach - doch es gibt so manche Tücke. Woher weiß man, so Haupenthal, dass Angaben korrekt sind? Wenn Menschen Daten einfach nur aus Spaß einspeisen, um das mal auszuprobieren, verzerre das die Ergebnisse.

Plausibilitäts-Check für Daten

Um das zu vermeiden, wollen die Fachleute die Qualität der Daten eigenhändig auf Plausibilität prüfen, was reichen sollte, um mögliche Scherzbolde zu entlarven. Später könnte das automatisch per Software geschehen. Das Projekt läuft bis Anfang 2025, dann wollen Haupenthal und ihre Kollegen eine einsatzreife App präsentieren. Die Idee sei eigentlich, den Kommunen eine Art Werkzeugkasten an die Hand geben zu können. Werkzeuge, mithilfe derer sie ihre Gefahren-Karten hochaufgelöster darstellen können.

Eine der Partner-Kommunen ist die Verbandsgemeinde Altenahr. Zwar hat sie derzeit dringlichere Probleme als die Entwicklung einer Smartphone-App. Auf lange Sicht aber könnte die neue Technik durchaus dazu beitragen, dass Extremregen nicht ganz so katastrophale Folgen hat wie im Sommer 2021.