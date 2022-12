Methan-Speicherung Können Waldböden unserem Klima helfen? Stand: 16.12.2022 12:28 Uhr

Dass Bäume CO2 binden, ist bekannt. Aber auch der Waldboden kann zum Klimaschutz beitragen: Denn er kann Methan aufnehmen und sogar verstoffwechseln. Der Schlüssel dazu sind Bakterien in der Erde.

Von Ulrike Koch, SWR

Welchen Einfluss haben Waldböden auf das Klima? Dieser Frage geht Verena Lang von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA-BW) nach. Die Umwelt- und Naturwissenschaftlerin geht regelmäßig in den Wald und untersucht, wie wichtig gerade Waldböden im Zusammenhang mit dem Klima sind. Immer mit dabei: festes Schuhwerk und ein gelber Koffer, der sogenannte Greenhouse Gas Analyzer. Damit kann Lang Methankonzentrationen der Bodenluft messen.

Bakterien ernähren sich von Methan

Dafür legt die Forscherin eine kleine Plastikhaube mit Schläuchen auf den Waldboden. Diese sind mit ihrem Tablet verbunden und zeigen ihr dann den Methangehalt der Bodenluft an. Solche Messungen finden vier Mal im Jahr statt. Lang ist immer wieder fasziniert vom Wald und seinen Eigenschaften.

Waldböden seien mehr als nur Nahrungsgrundlage, Lebensraum, Wasserfilter oder Nährstoffspeicher. Das Interessante für sie: Waldböden würden Bakterien einen Lebensraum bieten, die Methan (CH4) aus der Atmosphäre aufnehmen und verstoffwechseln. Vereinfacht gesagt: Die Bakterien ernähren sich von Methan. Und das ist wiederum wichtig fürs Klima.

Zweithäufigstes Treibhausgas

"Methan wirkt deutlich stärker auf den Klimawandel als Kohlenstoffdioxid", so die Leiterin der Abteilung Boden und Umwelt der FVA-BW, Heike Puhlmann. Methan sei nach Kohlenstoffdioxid (CO2) das zweithäufigste Treibhausgas, das von Menschen verursacht werde. Der Abbau von Methan in Waldböden trägt laut Puhlmann aktiv dazu bei, die Folgen des Klimawandels zu mindern.

Wälder sind wichtig für den Klimaschutz - sowohl die Bäume als auch der Boden. Bild: picture alliance/dpa

Methan als Klimaindikator

Wie hat sich der Methanabbau durch den Klimawandel schon verändert? Dies können die Untersuchungen der FVA zeigen: Der Abbau von Methan hängt von Bodenfeuchte und Temperatur ab - zwei Parameter, die sich durch den Klimawandel immer weiter verändern. Das lässt sich an allen 13 Untersuchungsstandorten der FVA-BW nachweisen. Seit mehr als 20 Jahren werden an den verschiedenen Standorten im Wald Bodengasprofile untersucht.

Die Daten zeigen auch, dass sich Baumbestand, Jahreszeit und Bepflanzung auf den Abbau von Methan auswirken. Die Werte weisen nach, dass unter Buchen mehr Methan als unter Fichten abgebaut wird. Dies könnte daran liegen, vermuten die Wissenschaftler, dass Fichten ätherische Öle beinhalten, die sich negativ auf Bakterien und damit den Methanabbau auswirken. Der Abbau von Methan in Laub- und Mischwäldern sei daher wahrscheinlich besser als in Nadelwäldern.

Außerdem: "Im Sommer sind Bakterien deutlich aktiver als im Winter". Daher ist laut Lang der Methanabbau in der warmen Jahreszeit besser. Interessant sei auch der Vergleich zu anderen Landnutzungen. Man gehe davon aus, dass Waldböden aufgrund ihrer mikrobiologischen Zusammensetzung tendenziell 40-50 Prozent mehr Methan verbrauchen als andere landwirtschaftliche Böden.

Zustand des Waldes

"Unsere Wälder und ihre Böden sind immens wichtig für das Klima", so die Leiterin der Freiburger Forschungsanstalt FVA, Puhlmann. Der Grund: Sie bauen nicht nur Methan im Boden ab, sondern sie binden auch Treibhausgase wie CO2 im Holz.

In Bezug auf den Methanabbau gehe es den deutschen Wäldern insgesamt noch gut. Trotzdem bestehe die Sorge, dass dies mit zunehmendem Klimawandel nicht so bleibe. Vor allem in den letzten Jahren hätten die Wälder mit großer Trockenheit und Hitze zu kämpfen gehabt. Dadurch sei viel Wald abgestorben. Ziel sei es deshalb, die Wälder so zu erhalten, dass sie im Holz und Boden langfristig viel CO2 binden und CH4 abbauen, so Puhlmann.

Das Projekt SAMS

Seit März 2021 läuft das Projekt "Soils as methane sinks" (SAMS) an der FVA-BW. Es soll 2024 abgeschlossen sein und damit genauere Erkenntnisse über Treibhausgasbilanzen für Waldböden liefern.