Weltweit gilt mehr als jede dritte Tier- und Pflanzenart als bedroht. In Ecuador kämpft ein Team von Wissenschaftlern dafür, Kolibris vor dem Aussterben zu retten - auch mithilfe künstlicher Intelligenz.

Die Luft ist dünn, auf 3.700 Metern, im Schutzgebiet "Cerro de Arcos". Aber hier muss es irgendwo sein, das "Sorgenkind" von Martin Schaefer, wie er den Blaulatzkolibri nennt. Schaefer, Biologe aus Deutschland, späht per Fernglas Richtung Büsche. Dort hatten Parkwächter zuletzt einen Kolibri gesichtet, einen von nur noch 100 Exemplaren weltweit, die nur in dieser Region leben.

Um hierher zu kommen, braucht man Geduld. Von der Stadt Guayaquil im Süden Ecuadors aus, geht es gut sechs Stunden mit dem Auto weiter. Nachts hat es heftig geregnet, ein kleiner Ort wurde überschwemmt, Erdrutsche haben Menschenleben gekostet und Autos mitgerissen. Auch eine Folge der teils unkontrollierten Abholzung, weil die verbliebenen Bäume den Boden nicht halten können.

Auf über 3.000 Metern geht es zu Fuß weiter, durch Páramo-Gelände, eine Hochlandsteppe. Über der Waldgrenze ist der Páramo ein riesiger Wasserspeicher und wichtig für die Trinkwasserversorgung der Gemeinden.

Stiftung schafft stabile Jobs

Martin Schaefer hat es sich im Gras bequem gemacht, um auf den Kolibri zu warten. Die Liebe zur Natur brachte den Biologen vor gut 25 Jahren nach Ecuador. Statt an der Uni zu forschen, wollte er aktiv etwas gegen den Artenschwund tun. Die ecuadorianische Umweltorganisation "Jocotoco", die er leitet, kauft deshalb Land in Ecuador und forstet wieder auf.

Mitarbeiter stellt Schaefer aus lokalen Gemeinden an. Die Stiftung schafft stabile Jobs - und das sorgt für Akzeptanz. Denn Widerstände gibt es viele: Rinderzüchter holzen Wälder ab und verbrennen Gebüsch, um Platz für Kühe zu schaffen. Und Holzfirmen dringen immer weiter in Lebensräume vor. Also klären Schaefer und sein Team die Gemeinden auf, damit sie Büsche und Bäume wachsen lassen. Oft müssen die Ranger mit den Bauern verhandeln und Kompromisse finden - etwa, dass die Weide verkleinert wird und auf einem Teil wieder Bäume wachsen dürfen.

Kolibris sind wichtig für das Ökosystem

Erst 2017 entdeckten Forscher auf 3.700 Metern den Blaulatzkolibri. Eine kleine Sensation - und Schaefer beschloss, schnell zu handeln. "Jocotoco" richtete ein Schutzgebiet ein, das heute etwa 800 Hektar groß ist und auf 3.000 Hektar wachsen soll. Bauern hatten zuvor das Land entwässert, jetzt wird es renaturiert. Inzwischen wachsen wieder Büsche, die Kolibris anlocken.

Und tatsächlich: Ein einziges Männchen fliegt uns vor die Kamera. Blauer Latz, weiße und grün glitzernde Federn. Anders als Kolibris im Tiefland flattert er weniger nervös. "Der schont seine Kräfte", meint Martin Schaefer. "Dass der trotz Wind, Kälte und Regen hier überleben kann, macht mich glücklich."

Blauer Latz, weiße und grün glitzernde Federn: Im Schutzgebiet in Ecuador leben nur noch etwa 100 Blaulatzkolibris.

Die Parkwächter patrouillieren hier täglich, vertreiben etwa streunende Rinder aus dem Reservat, die Pflanzen fressen und zertrampeln. Denn der Kolibri - so klein er ist - sei wichtig. Er bestäubt Pflanzen, damit die sich ausbreiten und Wasser speichern, das die Menschen im Tal trinken können.

Der Kampf um jede Art lohnt sich, davon ist Martin Schaefer überzeugt. Denn durch das rasante Artensterben geraten Ökosysteme in Schieflage, können ihre Funktion, wie CO2-Speicherung, nicht mehr so gut erfüllen. Ein geschädigtes Ökosystem wiederum kann den Klimawandel nicht bremsen.

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Artenschwund wird auch in Ecuador deutlich. Von den wichtigsten Anbaupflanzen würden drei Viertel durch Tiere bestäubt, so Schaefer. "Wir bezahlen selbst mit immer teurer werdenden Lebensmitteln, weil wir die Natur immer weiter zerstören."

Künstliche Intelligenz soll helfen

Bald soll auch künstliche Intelligenz beim Schutz des Kolibris helfen. Das Team von "Jocotoco" will auswerten, wie schnell Büsche wachsen und die Art sich vermehrt. In anderen Schutzgebieten ist KI schon im Einsatz. Die Mitarbeiter haben Dutzende Mikrofone und Kameras im Wald angebracht und so etwa 22.000 Stunden Ton- und Videomaterial mit Tierrufen angehäuft. Die jagen Schaefer und sein Team durch KI-Modelle. Blitzschnell spuckt die KI zum Tierruf den passenden Frosch- oder Vogelnamen aus.

Ergebnis von viel Training: Die künstliche Intelligenz musste zuvor erst mal lernen, welcher Frosch oder Vogel wie ruft und singt. Bei seltenen Tieren gar nicht so einfach - noch müssen Arten eingespeist werden. Und andere Geräusche wie Autohupen, Regen oder Sirenen muss die KI sicher aussortieren können. "Ich trage die Tiernamen dann in eine Liste ein“, erklärt Schaefer. "Dann wissen wir, dass ein bestimmtes Mikro an dem Ort genau diese Vogelart aufgenommen hat."

Schaefer will so messen, wie schnell und welche Tiere in die Schutzgebiete zurückkehren. Und ob die Stiftung, die von Spenden lebt, ihre Arbeit verändern muss. "Ich will gerne sagen können: Weil 'Jocotoco' dieses Gebiet geschützt hat, sind es jetzt zehn Prozent mehr Vogelarten geworden oder 20 Prozent. Oder ich kann beim Blaulatzkolibri anhand der Daten zeigen: Von 100 haben sie sich auf 300 vermehrt." Sein Ziel sei, dem Artenschutz einen Wert zu geben - und aufmerksam zu machen auf ein Thema, das uns alle angehe.