Was ist die AMOC?

Die Atlantische meridionale Umwälzzirkulation (AMOC) ist Teil einer globusumspannenden Strömung in den Weltmeeren. Das Prinzip: Der unterschiedliche Salzgehalt, verschiedene Temperaturen und Winde sorgen dafür, dass die Wassermassen in unseren Ozeanen rund um den Globus zirkulieren, von der Meeresoberfläche bis zur Tiefsee. Die Forschung bezeichnet das komplexe System auch als ein globales, marines Förderband (ocean conveyor belt).Der wahrscheinlich bei vielen Menschen bekannte Golfstrom vor dem Golf von Mexiko ist Teil der AMOC. Dabei strömt warmes Oberflächenwasser aus dem Golf von Mexiko an der nordamerikanischen Ostküste entlang in Richtung des Nordatlantiks. Diese Strömung sorgt für unser mildes Klima in West- und Mitteleuropa sowie in Teilen Nordeuropas. Auf dem Weg in den Norden kühlt das vormals warme Meerwasser ab. Außerdem steigt durch die Verdunstung der relative Salzgehalt. Das kältere und salzreiche Meerwasser sinkt an verschiedenen Stellen um Grönland in die Tiefe und strömt als Tiefenwasser zurück in Richtung des Äquators. Eine große natürliche Pumpe.