An welchen Medikamenten wird noch geforscht?

Seit März dieses Jahres sind auch einige Vertreter der sogenannten Gepante in Europa zugelassen. Dabei handelt es sich um eine Klasse von Medikamenten, die Migräneanfällen nicht nur vorbeugen, sondern auch im Akutfall helfen sollen. Die Wirkstoffe setzen, ebenso wie die für die Prophylaxe eingesetzten Antikörper, an dem Botenstoff CGRP an.



Eine gerade erschienene Studie liefert Hinweise, dass ein Vertreter der Gepante, Ubrogepant, auch gegen Migräne-Vorboten wirken könnte. Von Symptomen wie Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Gereiztheit sind ein Drittel aller Migräniker vor einer Attacke betroffen. In der neuen Studie berichteten Patienten über eine schnellere Linderung der Prodromalsymptome und eine verbesserte Funktionsfähigkeit im Alltag.



Die Neurologin Dagny Holle-Lee sieht in dem Medikament eine Therapieerweiterung, die bis jetzt nicht zu Verfügung steht. Sie würde eine Zulassung in Europa begrüßen. Seit 2019 ist Ubrogepant für die Akutbehandlung der Migräne in den USA zugelassen. Aktuell ist aber nicht bekannt, ob es auch auf den europäischen Markt gebracht werden soll.