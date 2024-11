Dr. Chris Funk, Direktor des Climate Hazards Center (CHC) an der Universität von Kalifornien in Santa Barbara, erhält den diesjährigen "International Excellence Award of KIT" und das "Fellowship of SCHROFF Foundation". Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) würdigt damit seine interdisziplinäre Forschung zu Klimawandel, Extremwetter und Ernährungssicherheit.