Archäologischer Fund Mammutzahn auf SuedLink-Baustelle ausgegraben Stand: 28.05.2025 16:55 Uhr

Spektakulärer Fund bei Bauarbeiten an der Stromtrasse SuedLink: In Baden-Württemberg schlummerte ein Tausende Jahre alter Mammut-Zahn in der Erde. Außerdem wurden Steinzeit-Utensilien entdeckt.

Auf einer Baustelle im Norden von Baden-Württemberg ist ein Tausende Jahre alter Zahn eines Mammuts gefunden worden. Er wurde bei Arbeiten für das Großprojekt SuedLink bei Lauda-Königshofen im Main-Tauber-Kreis entdeckt.

Der archäologische Fund sei 1,20 Meter lang und stamme aus der Eiszeit, teilte Baustellenbetreiber TransnetBW mit. "Dieser Stoßzahn ist einer der wenigen eiszeitlichen Mammut-Funde im Norden Baden-Württembergs", erklärte Archäologe René Wollenweber vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg (LAD).

12.000 Jahre in der Erde?

Wie alt der Stoßzahn wirklich ist, müsse eine Laboruntersuchung zeigen, erklärte ein TransnetBW-Sprecher. Experten würden von mindestens 12.000 Jahren ausgehen. Neben dem Mammutzahn wurden unter anderem auch Kochstellen und Vorratsgruben aus der Steinzeit gefunden.

Die Erdarbeiten auf der Baustelle sollen trotz des Fundes bis zum Jahresende abgeschlossen sein. SuedLink soll auf rund 700 Kilometern Strom zwischen dem Norden und dem Süden Deutschlands transportieren.