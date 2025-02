Studie Männer wollen was Festes Stand: 14.02.2025 10:36 Uhr

Neue Studien widerlegen gängige Rollenklischees: Männer suchen eher feste, romantische Beziehungen. Eine Vorliebe, die bisher Frauen zugeschrieben wurde. Diese wiederum bevorzugen junge Sexualpartner.

Von Jan Kerckhoff, BR

Feste Beziehungen sind für Männer psychisch wichtiger als für Frauen, das ist das Ergebnis einer neuen Meta-Studie der Humboldt-Universität (HU) Berlin, der University of Minnesota und der Universität Amsterdam. Dabei wurden mehr als 50 wissenschaftliche Studien untersucht und die Ergebnisse dieser empirischen Studien und Analysen kombiniert.

Die Psychologin Iris Wahring von der HU und Mitautorin der Studie stellte zudem fest, dass Männer positiver über ihre Ex-Partnerin denken als Frauen über den Ex-Partner, "da hatte ich die Idee, dass das mit der fehlenden Unterstützung vom Umfeld der Männer zu tun hat".

Männer können sich nur der Partnerin emotional öffnen

Gesellschaftliche Normen, so Wahring, ließen nicht zu, dass Männer ihre Gefühle anderen Menschen gegenüber offen zeigen. Emotionale Nähe würden sie daher ausschließlich bei ihren Partnerinnen suchen und finden, während Frauen auch mit Menschen außerhalb ihrer Beziehungen Alltagsprobleme und schwierige Lebensphasen besprechen.

Daher suchen Männer feste Beziehungen, in denen sie emotional sein dürfen. Das zeige sich in allen Phasen vor und während einer Beziehung, so Wahring: "Wenn gerade keine Beziehung besteht, dann haben Männer im Durchschnitt eine höhere Sehnsucht, sie wünschen sich mehr als Frauen eine feste Partnerschaft."

Eine feste Beziehung erhöht die Lebenserwartung

Während einer festen Beziehung würden Männer auch stärker gesundheitlich profitieren als Frauen, sowohl psychisch als auch körperlich. Auch die Lebenserwartung steige. Wenn es dann zur Trennung komme - die übrigens in 60-70 Prozent der Fälle von den Frauen ausgehe -, litten Männer stärker. "Sie sehen in der Trennung weniger positive Veränderungen und weniger Vorteile." Sogar das Suizidrisiko steige bei Männern stärker an. Laut einer Studie, so Wahring, verdoppele sie sich sogar.

Iris Wahring appelliert, den gesellschaftlichen Normen entgegenzuwirken. Männer müssten genauso offen über Gefühle mit anderen als ihren Partnerinnen sprechen wie es Frauen tun. Sie empfiehlt, "dass man sich nicht zu abhängig machen sollte von einer Partnerin oder einem Partner, man sollte auch andere Personen haben, mit denen man reden kann, die einem zuhören".

Frauen bevorzugen junge Sexualpartner genauso wie Männer

Eine weitere Studie der University of California räumt ebenfalls mit einem gängigen Klischee auf. Selbst in der Wissenschaft war die gängige Vorstellung bislang die, dass nur Männer nach jüngeren Sexualpartnerinnen suchen. Frauen würden hingegen eher ältere Männer, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit bieten, bevorzugen.

Ein Forscherteam um den Psychologen Paul Eastwick hat sich 4.500 Blind Dates eines Dating-Portals angesehen - und die dabei geäußerten Präferenzen, auch was das Wunschalter des Partners angeht.

Dabei, so Eastwick, kam Überraschendes heraus. "Obwohl Frauen sagten, dass sie einen älteren Partner wollen, neigten sie dazu, Dates zu bevorzugen, die jünger waren. Wenn man sich Paare anschaut, dann ist es weltweit üblich zu glauben, dass Frauen ältere Partner bevorzugen, Männer jüngere. Aber diese Annahme müssen wir hinterfragen."

Dass Frauen letztlich doch ältere Partner wählen, dazu führten dann andere Dinge - etwa wer bereit ist, eine langfristige Beziehung einzugehen. Aber bei ersten Treffen über das Portal wurde das nicht als Präferenz angeben, sondern eben ein junges Alter.

Nur die Angaben eines Dating-Portals betrachtet

Das Forscherteam schreibt, dass der Alterseffekt zwar relativ schwach, aber dennoch ausgeprägt sei. Und es könnte sein, dass die Ergebnisse auch nur auf diese eine Stichprobe aus dem Dating-Portal zutreffe. Es sei zudem möglich, dass die älteren Männer in dieser Stichprobe zufällig einfach unsympathische Eigenschaften aufwiesen, es also nicht am Alter an sich liege.

Dennoch glaubt das Forscherteam letztlich, dass sich Frauen gerade bei ersten Dates stärker zu jüngeren Männern hingezogen fühlen. Das heißt, sie haben in diesem Punkt dieselben Präferenzen wie Männer.