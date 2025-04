Astronomie Drei helle Sterne im Frühling Stand: 06.04.2025 05:00 Uhr

Drei helle Sterne strahlen am Frühlingshimmel und bilden ein Dreieck. Sie geben Orientierung und sind - mit ein paar Tipps - leicht zu finden.

Von Heike Westram, BR

Jede Jahreszeit hat ihr eigenes Vieleck am Sternenhimmel: Es gibt das Sommerdreieck, das Herbstviereck, das Wintersechseck und eben das Frühlingsdreieck. Diese Vielecke sind keine eigenen Sternbilder, sondern nur sehr auffällige Konstellationen, die sich ihrerseits aus den hellsten Sternen einiger Sternbilder zusammensetzen.

Die drei Sterne Regulus, hellster Stern im Sternbild Löwe, Spika in der Jungfrau und der Bärenhüter Arktur bilden das Frühlingsdreieck, das jetzt im Frühjahr abends prominent im Süden prangt. Es ist ein fast gleichschenkliges Dreieck, dessen lange Spitze mit Regulus nach rechts gen Westen zeigt, während die Spika fast unter Arktur im Süden steht.

Diese drei Sterne sind so hell, dass sie schon in der Dämmerung hervortreten, als erste auffällige Sternengruppe am Frühlingsabend. Alle drei zählen zu den hellsten Sternen, die über Deutschland zu sehen sind: Arktur, obwohl gar nicht so bekannt, ist nach Sirius der zweithellste Stern am Nordhimmel, Spika (auch: Spica) ist der zehnthellste über uns sichtbare Stern, und Regulus rangiert immerhin noch auf Rang 15. Kein Stern in der Umgebung der drei ist heller als sie.

Starhopping vom Großen Wagen zum Frühlingsdreieck

Es gibt noch eine Methode, das Frühlingsdreieck zu finden - mittels Starhopping. Gemeint ist, sich von bekannten Figuren am Himmel gezielt zu anderen vorzuarbeiten. Und das "Sternehüpfen" ist beim Frühlingsdreieck besonders leicht, denn es beginnt beim Sternbild Großer Wagen, das die meisten wohl kennen.

Der Große Wagen steht im Frühjahr abends senkrecht über uns, im Zenit. Sein viereckiger Wagenkasten weist ungefähr nach Nordwest, die gekrümmte Deichsel dagegen nach Südost. Verlängern Sie diesen Bogen der Deichsel gedanklich um drei Handbreit nach Süden in Richtung Horizont, dann treffen Sie auf den sehr hellen und auffallenden Stern Arktur. Und noch drei Handbreit weiter Richtung Süden finden Sie die Spika. Regulus im Löwen steht rechts der beiden, von Arktur und Spika je knapp sechs Handbreit weit entfernt.

Himmelsrichtung finden mit dem Frühlingsdreieck

Die untere Spitze des Frühlingsdreiecks mit Spika weist immer grob gesagt nach Süden. Je früher am Abend - oder je früher im Frühjahr -, umso eher zeigt sie nach Südost, je später am Abend - oder später im Frühjahr -, umso eher weist die Spitze nach Südwest.

Da sich die Sterne aus unserer Sicht nicht nur in jeder Nacht von Ost nach West bewegen, sondern auch tagtäglich etwas weiter im Westen stehen, verändert sich die Richtung fortlaufend, in die Spika weist. Jeden Monat ist sie zwei Stunden früher dort zu sehen, wo sie im Vormonat stand. Zur gleichen Uhrzeit betrachtet steht Spika monatlich um drei Handbreit weiter im Westen.

Regulus und Spika geben noch mehr Orientierung am Firmament: Verbinden Sie die beiden Sterne gedanklich mit einer Linie, dann haben Sie ein Stück der Ekliptik vor sich: die fiktive Linie, die den Verlauf der Planetenebene am Himmel markiert. An dieser Linie entlang wandern Mond, Sonne und die Planeten. Regulus und Spika befinden sich zufällig fast exakt auf der Ekliptik, was dazu führt, dass der Mond und die Planeten manchmal ganz in ihrer Nähe stehen.