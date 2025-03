Rätselhafte infantile Amnesie Kinder speichern Erinnerungen früher als gedacht Stand: 23.03.2025 10:21 Uhr

Bisher galt, dass Kleinkinder frühestens ab dem zweiten bis dritten Lebensjahr Erinnerungen langfristig speichern können. Eine US-Studie korrigiert diese Vorstellung. Schon ab einem Jahr werden Erlebnisse gespeichert.

Von Frank Wittig, SWR

Unsere frühesten Erinnerungen reichen nicht bis zur Geburt. Nach einer landläufigen Einschätzung sind Kindheitserinnerungen frühestens ab dem zweiten bis dritten Lebensjahr möglich. Fachleute sprechen hier von frühkindlichem Gedächtnisverlust oder von "infantiler Amnesie".

Forschende aus den USA zeigen nun in einer im Fachmagazin Science veröffentlichten Studie, dass diese Einschätzung falsch ist. Erinnerungen werden schon früher gebildet. Und können unser Leben beeinflussen - auch wenn der bewusste Zugriff auf diese Erinnerungen nicht möglich ist.

"Erinnerungsorgan" mitten im Gehirn

In einer Studie mit 24 Kleinkindern im Alter von vier bis 25 Monaten untersuchte das Team um den Neurobiologen Tristan Sky Yates an der New Yorker Columbia Universität, ab welchem Alter Kinder Erinnerungen speichern können.

Persönliche Erlebnisse langfristig zu speichern, ist Aufgabe des episodischen Gedächtnisses. Von zentraler Bedeutung für diese Speicherung ist der mitten im Gehirn gelegene Hippocampus. Die Tatsache, dass der Hippocampus in den ersten Lebensjahren noch nicht vollständig ausgebildet ist, galt bisher als mögliche Ursache, weshalb frühe Kindheitserlebnisse nicht erinnert werden können.

Dem Gehirn beim Speichern von Erinnerungen zuschauen

Um dem genauer nachzugehen, haben die Forschenden die Säuglinge und Kleinkinder in einem funktionellen Magnetresonanztomographen (MRT) untersucht. Der Tomograph macht sichtbar, welche Hirnregionen bei geistigen Prozessen aktiv sind.

Während der Untersuchung sahen die Kinder mehrere Bilder in Folge. Nach einer Pause wurden den Kindern Bilderpaare gezeigt: ein bereits gezeigtes und ein neues. Wenn die Kinder sich mit dem bereits gezeigten Bild länger beschäftigten als mit dem neuen, galt das als ein Hinweis, dass sie sich an diese Bilder erinnerten.

Gedächtnisprozesse schon bei Einjährigen

Bei Bildern, an die die Kinder sich erinnerten, hatte der Hippocampus bei der ersten Präsentation eine verstärkte Aktivität gezeigt. Ein klarer Hinweis auf Gedächtnisprozesse - und das auch schon bei Kindern, die gerade ein Jahr alt waren.

Für Jan Born, Verhaltensneurobiologe und Direktor der medizinischen Psychologie an der Uniklinik Tübingen, bestätigt das Forschungsergebnisse, die sich in Tierversuchen bereits abgezeichnet hatten. "Das ist jetzt beim Menschen zum ersten Mal in ganz überzeugender Weise gezeigt worden. Das ist zwar ein kleiner Baustein, aber ein ungemein zentraler, wichtiger Baustein", sagt Born. "Denn letzten Endes geht es ja darum, was kann der Mensch - was können wir von unserer frühen Kindheit erinnern, und was wirkt in uns weiter bis ins Erwachsenenleben hinein, was wir in früher Kindheit erfahren."

Speichern und Abrufen von Erinnerungen

Die Forschenden um Tristan Sky Yates erklären ihre Forschungsergebnisse so: Die erste Speicherung von Erinnerungen ermöglicht der Hippocampus schon ab dem Alter von etwa einem Jahr. Das zeigt die erhöhte Aktivität des Hippocampus beim ersten Betrachten der Bilder, an die sich die Kinder erinnern können.

Dass frühkindliche Erfahrungen später im Leben nicht erinnert werden können, liege also nicht beim Speichern der Erlebnisse, sondern bei nachfolgenden Gedächtnisprozessen, etwa weil das Abrufen der Gedächtnisinhalte nicht möglich ist.

Unbewusste Erinnerungen mit starkem Einfluss

Für Psychologe Born ein wichtiges Forschungsergebnis: "Das Baby ist in der Lage, die Erfahrungen doch sehr klar aufzunehmen und auch zu behalten. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass diese frühkindlichen Erfahrungen sehr lange im Gehirn wirken und dann auch das Verhalten im Erwachsenenalter entscheidend beeinflussen."

Er sieht darin auch einen Hinweis darauf, wie wichtig es sei, Kleinkinder vor traumatischen Erfahrungen zu beschützen. Denn die könnten sich - auch wenn sie nicht aktiv erinnert werden - unbewusst ein Leben lang negativ auswirken.